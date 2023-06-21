RİSOTTO TARİFİ | Risotto nasıl yapılır? - Risotto malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

RİSOTTO TARİFİ | Özel bir pirinç çeşidiyle yapılan ve İtalya'dan dünyaya yayılan risottonun en temel özelliği kıvamlı olmasıdır. Farklı malzemeler kullanılarak pişirilen ve pirinç pilavına alternatif gibi görülerek ara yemek olarak Türk mutfağındaki yerini alan risotto, İtalya'da ise direkt ana yemek olarak tüketilmektedir. İşte Risotto malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

RİSOTTO MALZEMELERİ

📍1 adet orta boy soğan

📍1/3 çay bardağı zeytinyağı

📍200 gram risotto pirinci (Carnaroli, Arborio ve Vialone Nano)

📍1 litre tavuk suyu (arzuya göre et,balık veya sebze suyu)

📍2 yemek kaşığı tereyağı

📍50 gram rendelenmiş parmesan peyniri

📍1 çay kaşığı tuz

📍1 dal taze kekik (arzuya göre)

RİSOTTO YAPILIŞI

📍Soğanı olabildiğince ince ve eşit boyutlarda olacak şekilde küp küp doğrayın.

📍Tencerenin içine zeytinyağını ekleyip kısık ateşte ısıtın. Ardından soğanları ekleyip karıştırarak pişirmeye başlayın. Soğanların renk almaması için kısık ateşte pişirmeye özen gösterin.

📍Soğanlar iyice yumuşayıp şeffaflaştıktan sonra pirinci üzerine ekleyin.

📍Taneleri iyice ısınıncaya dek karıştırarak pişirin.

📍Pirinç tanelerinin iyice ısındığına emin olduktan sonra beyaz şarabı ekleyin. Birkaç saniye içerisinde buharlaşacak ve geriye çok az sıvı kalacaktır. Pirinçler sıvıyı çekene dek karıştırmaya devam edin.

📍Başka bir tencerede ısıtmış olduğunuz tavuk suyundan bir kepçe alarak üzerine ekleyin. Suyu tek seferde değil her seferinde birer kepçe olmak üzere ekleyerek pirinç iyice çekinceye kadar devam edin.

📍3 kepçe tavuk suyu ekledikten sonra nişastasını iyice salacak ve risotto yoğunlaşmaya başlayacaktır. Bu aşamada pirinçler çekinceye dek tavuk suyu ekleyip karıştırarak pişirmeye devam edin.

📍Çekebileceği kadar tavuk suyunu azar azar yedirip nişastasını iyice saldığına emin olduktan sonra kıvam kontrolü yapın. Spatula ile tencerenin bir ucundan diğer ucuna doğru çektiğinizde tavanın dibini görebiliyorsanız doğru kıvamı yakalamışsınız demektir.

📍Son olarak tereyağını ve rendelenmiş parmesanı ekledikten sonra dikkatlice karıştırın veya tencereye ileri geri hızlıca hareket ettirerek bütünleşmesini sağlayın.

📍Ardından vakit geçirmeden sıcak olarak servis edin. Servis tabağına alıp hafifçe yaydırın. Arzuya göre üzerine taze kekik serpin.

RİSOTTO PÜF NOKTALARI

📍Kısık ateşte pişirmeniz kıvamı açısından önemlidir.

📍Genellikle risotto yapımında Carnaroli, Arborio ya da Vialone Nano tipi pirinçler kullanılır. Eğer bu pirinçleri bulamazsanız yüksek nişasta oranına sahip yavaş pişirilmeye uygun kısa taneli pirinçler ya da kırık pirinç kullanabilirsiniz.