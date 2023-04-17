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SUSAMLI KANDİL SİMİDİ TARİFİ - Kandil simidi nasıl yapılır? | Kıyır kıyır susamlı kandil simidi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzeti, mübarek günlerde yapılan sohbetlere tat katan kandil simidinin tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mahlepli, kıyır kıyır, zahmetsiz ve çay, kahvenin yanında en uyumlu tarif olan susamlı kandil simidinin tam ölçü malzemelerini, yapılışını ve pif noktalarını sizler için derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 00:04 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 14:39
SUSAMLI KANDİL SİMİDİ TARİFİ - Kandil simidi nasıl yapılır? | Kıyır kıyır susamlı kandil simidi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SUSAMLI KANDİL SİMİDİ TARİFİ | Kandil akşamlarının vazgeçilmez lezzeti, damak çatlatan susamlı, kıyır kıyır kandil simidi tarifi isteyenler arama motorlarında kıyır kıyır susamlı kandil simidi malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını araştırıyor. Bu mübarek akşamda sofralarınızı şenlendirecek kandil simidi tarifini sizler için derledik.

KIYIR KIYIR SUSAMLI KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

SUSAMLI KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

  • 125 gram tereyağı (yarım paket)
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa)
  • 3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

SUSAMLI KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

  • Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri alalım. Elimizle malzemeleri karıştıralım.
  • Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayalım. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için gerekli ama evde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Ben 3 su bardağından 2 kaşık kadar fazla un kullandım, unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var.
  • Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elimizle yuvarlayalım sonra tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatalım. Simit şeklini verelim.
  • Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayalım. Ben susamlarımı önden tavada hafifçe kavurdum koyu renkli olmaları için, bu şekilde seviyorum ama zorunlu değilsiniz :)
  • Simitleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim.
  • Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirelim.

SUSAMLI KANDİL SİMİDİ PÜF NOKTALARI

  • Kullandığınız malzemelerin oda ısısında olması dikkat edilmesi gereken ilk kuraldır.
  • Unu eleyerek ve kontrollü bir şekilde kullanmalısınız.
  • Elde ettiğiniz hamurun ele yapışmaması ve yumuşak olması gerekmektedir.

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