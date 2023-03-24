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GÜLLAÇ TARİFİ 🌹 | Ramazan'a özel ev yapımı pratik güllaç tarifi - Güllaç malzemeleri, tarifi ve yapılışı

Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı ve sofraların baştacı güllaç, iftar sofralarında yerini almaya hazırlanıyor. İki yıldır pandeminin etkisiyle sevdiklerinden uzak Ramazanlar geçiren Müslümanlar, bu sene 30 günün de kalabalık sofralarla dolup taşmasını isterken iftar sofraları hazırlama derdi de en pratik tariflerle sona eriyor. İşte Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı, ev yapımı pratik güllaç tarifi...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 09:42
GÜLLAÇ TARİFİ 🌹 | Ramazan'a özel ev yapımı pratik güllaç tarifi - Güllaç malzemeleri, tarifi ve yapılışı

GÜLLAÇ TARİFİ 🌹 | Geleneksel Türk mutfağına özgü, kadife dokusu, bol süt oranı ve kat kat incecik yapraklarının üzerindeki vişnesi ile Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan güllaç tatlısı, bu yıl da iftar masalarındaki yerini aldı. Mutfakta marifetlerini konuşturmak isteyenler de Güllaç tarifi için araştırmalara başladı. İftara yetişecek pratif ve ev yapımı güllaç tarifini haberimizde sizler için derledik...

🌹 RAMAZAN'A ÖZEL EV YAPIMI PRATİK GÜLLAÇ TARİFİ 🌹

GÜLLAÇ MALZEMELERİ

  • 12 yaprak güllaç
  • 1,5 litre süt
  • 2 su bardağı şeker
  • Çekilmiş ceviz
  • 2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)
3 malzeme ile evde güllaç yaprağı tarifi Devamını Oku BUNU DA OKU

Üzeri için:

  • Toz Antep fıstığı
  • Kiraz şekerlemesi

GÜLLAÇ YAPILIŞI

🍒Güllaç tatlısını yapmak için; öncelikle süt ve şekeri tencereye alarak ısıtıyoruz, şekerler tamamen erisin. Bu aşamada sütü çok fazla ısıtmanıza gerek yok, şekerin erimesi yeterli olacaktır.
🍒Daha sonra sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakıyoruz. Eğer el yakmayacak şekilde ısıttıysanız tekrar ılıması için beklemenize gerek olmayacaktır. Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak şekilde olmalı.
🍒Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde ilkini derince bir tepsiye koyuyoruz.
🍒Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.
🍒Altı güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 6. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.

🍒Kalan şekerli sütün içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim. Burada kullandığınız gül suyunun kozmetik ürünü olmamasına dikkat etmelisiniz.
🍒Hazırladığımız tatlımızı 2 saat kadar buzdolabında muhafaza edelim.
🍒En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.

GÜLLAÇ PÜF NOKTALARI

🌹Güllaç yapraklarını ıslatacağınız sütün sıcaklığı çok iyi olmalıdır. Eğer sütünüz çok sıcak olursa güllaç yapraklarını hamur edebilir, çok fazla ılık olması durumunda ise güllaç yapraklarını ıslatmayabilir.
🌹Güllaç tatlınızın tam tadında olması için gül suyu eklemelisiniz.
🌹Güllaç tatlınızın tadını kaybetmemesi ve içerisindeki cevizin güllacınızı karartmaması için yaptığınız gün tüketmeniz daha iyi olacaktır.

__AFİYET OLSUN__

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