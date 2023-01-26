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SUSAMSIZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ - Susamsız kandil simidi nasıl yapılır? | Çörek otlu kandil simidi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Kandil akşamlarının vazgeçilmez yiyeceği, kıyır kıyır yapısı ve damak çatlatan lezzetiyle kandil simidi tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Susamlı ve klasik olanın yanı sıra susamsız da yapabileceğiniz, dilerseniz damak tadınıza göre üzerine çörek otu serpebileceğiniz lezzetli, dağılmayan ve herkesin hayran kalacağı kandil simidi tarifini haberimizde derledik. İşte susamsız kandil simidi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 08:51 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 09:21
SUSAMSIZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ - Susamsız kandil simidi nasıl yapılır? | Çörek otlu kandil simidi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SUSAMSIZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ | Kandil akşamlarının en sevilen, büyük küçük herkesin afiyetle yediği, ister kahve, ister çay, isterseniz şerbetin yanında ikram edebileceğiniz damak çatlatan kandil simidinde bilinen susamlı tarife yeni bir alternatif geldi. Susam kullanılmadığı için daha az yağlı ve dolayısıyla düşük kalorili olan susamsız kandil simidi tarifini merak edenler için haberimizde derledik. İşte Çörek otlu kandil simidi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

SUSAMSIZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

SUSAMSIZ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

  • 125 gram tereyağı (yarım paket)
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa)
  • 3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
  • 2 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

SUSAMSIZ KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

  • Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri alalım. Elimizle malzemeleri karıştıralım.
  • Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayalım. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için gerekli ama evde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz.
  • Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elimizle yuvarlayalım sonra tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatalım. Simit şeklini verelim.
  • Simitleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim.
  • Üzerine kızarması için önceden ayırdığımız yumurtanın sarısını sürelim.
  • Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirelim.
  • Dilerseniz üzerine çörek otu serpebilirsiniz.

SUSAMSIZ KANDİL SİMİDİ PÜF NOKTALARI

  • Sirke kurabiyelerimize kıyırlık vermesi için kullanılıyor, kullanmanız şart değil ama tavsiye ederim, simitlerinizde sirke tadı asla olmuyor.
  • Kullandığınız malzemelerin oda ısısında olması dikkat edilmesi gereken ilk kuraldır.
  • Unu eleyerek ve kontrollü bir şekilde kullanmalısınız.
  • Elde ettiğiniz hamurun ele yapışmaması ve yumuşak olması gerekmektedir.

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