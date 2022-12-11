Haberler Yemek Tarifleri USKUMRU DOLMASI TARİFİ | Uskumru nasıl temizlenir? - Uskumru dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

USKUMRU DOLMASI TARİFİ | Uskumru nasıl temizlenir? - Uskumru dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Temizlemesi en zor balıklardan biri olan uskumrunun dolması, zor olduğu kadar damak çatlatan lezzetiyle herkesi kendisine hayran bırakıyor. Kemiğini kırmadan içinden çıkarabilmek için düzgün yöntemi kullanmak gerektiğinden herkesin yapmaya cesaret edemediği uskumru dolmasının tarifini ve temizlenişini haberimizde derledik. İşte uskumru dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 12:30
USKUMRU DOLMASI TARİFİ | Uskumru nasıl temizlenir? - Uskumru dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

USKUMRU DOLMASI TARİFİ | İğ şeklinde vücudu, gümüşi, mavi ve yeşil rengi ve sert kemiğiyle denizlerin en sevilen balıklarından olan uskumrunun dolması da en lezzetli tarifler arasında yer alıyor. Yapımı zahmetli olsa da yemesi de bir o kadar keyifli olan ve bir kez deneyenlerin vazgeçemediği uskumru dolması tarifini biz de haberimizde derledik. İşte Uskumru dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

USKUMRU NASIL TEMİZLENİR?

USKUMRU DOLMASI MALZEMELERİ

  • 4 orta boy uskumru
  • 2 soğan
  • 200 gr pirinç
  • 50 gr çam fıstığı
  • 50 gr kuş üzümü
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 2 yumurta sarısı
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 çeyrek demet maydanoz
  • 1 çeyrek demet dereotu
  • Tuz
  • Tarçın
  • Kızartmak için sıvıyağ

USKUMRU NASIL TEMİZLENİR?

Uskumruların içinin tamamen boşaltılıp doldurulmaya hazır hale getirilmesi gerekir. Dondurulmuş uskumru ile bu tekniğin başarılması pek mümkün olmaz. Bununla beraber balıklar çok taze ise en az sekiz saat bekleterek etlerinin gevşemesi temin edilir. Kuyruk tarafı sıkılan ve içindeki kılçığı dikkatlice kırılan uskumru kuyruğundan kafasına doğru balığı parçalamadan ve derisine hiç zarar vermeden yavaş yavaş parmak uçları ile veya iki elle birlikte ovalanıp çimdiklenip yumuşatılır. Balığın kafasının hemen altından, boğazından kesip parmaklar buraya konulup kırılan kılçık tutup çıkartılır. Bu şekilde yumuşamış olan etin bir kısmı kuyruktan başlayıp yukarıya doğru çıkar. Sakatat kısmı atılıp kılçık üstündeki eti sıyrılarak alınır. Diğer bir usulde balığın boğazından ucu çengelli bir şiş sokularak kuyruğuna kadar uzatılıp geri çekilir. Sonra balık iki avucun arasına alınıp, masaj yapılır tarzda ovuşturularak etleri gevşetilir. Başı aşağı tutulup ovuşturulurken balığın fazlalıkları ağzından akıtılır ve kılçığı kırılır. Şiş tekrar sokulup dışarı çekerek balığın içini boşaltılır ve sadece tulum kalır. Boşalan etlerin arasındaki kılçıkları temizlenir.

USKUMRU DOLMASI YAPILIŞI

  • Uskumruları temizledikten sonra zeytinyağını tencerede ısıtıp çam fıstıklarını kavurun.
  • Kıyılmış soğan ve uskumru etlerini ekleyip kavurmaya devam edin.
  • Pirinci ilave edin.
  • İyice karıştırıp tarçın, yenibahar, karabiber, kuş üzümü ve tuzu ekleyin.
  • Sıcak suyu ekleyip kısık ateşte 5 dakika pişirin.
  • Kıyılmış dereotu ile maydanozu ilave edin.
  • Harcı uskumruların içine doldurun.
  • Önce una, ardından çırpılmış yumurta sarısına, en son galeta ununa bulayıp çok kızgın olmayan ayçiçeği yağı ile bir tavada 6-7 dakika kızartın.

USKUMRU DOLMASI PÜF NOKTALARI

Balığı mevsiminde yapmak ve yanında salata ile sunmak, yemeğinizin lezzetine lezzet katacaktır.

DİĞER
Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda sürprizler devam ediyor! Dev turnuvada yarı final eşleşmeleri belli oldu…
Cansever'den yıllar sonra yürek burkan itiraf! Evlenmek üzereyken hayatının şokunu yaşamıştı
Victor Nelsson'dan transfer açıklaması!
Brezilya elendi gündeme Jesus geldi! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sakala çarpan çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Loco Moco malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (11 Aralık Pazar)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (11 Aralık)
Sinop TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Sinop isim listesi)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'ye Manisa FK galibiyeti ilaç oldu Göztepe'ye Manisa FK galibiyeti ilaç oldu 12:36
Amespor - Fenerbahçe maç CANLI İZLE Amespor - Fenerbahçe maç CANLI İZLE 12:30
G.Saray'a Oliveira müjdesi! O maça... G.Saray'a Oliveira müjdesi! O maça... 12:23
Kartal hedefine o ismi aldı! 1 taşla 3 kuş Kartal hedefine o ismi aldı! 1 taşla 3 kuş 12:01
Victor Nelsson'dan transfer açıklaması! Victor Nelsson'dan transfer açıklaması! 11:16
Cedi Osman'dan galibiyete 8 sayılık katkı! Cedi Osman'dan galibiyete 8 sayılık katkı! 10:59
Daha Eski
Brezilya elendi gündeme Jesus geldi! F.Bahçe... Brezilya elendi gündeme Jesus geldi! F.Bahçe... 10:57
Beşiktaş - Westerlo maçı saat kaçta? Beşiktaş - Westerlo maçı saat kaçta? 10:47
F.Bahçe'ye Faslı stoper! F.Bahçe'ye Faslı stoper! 10:38
Watford - Hull City maçı saat kaçta? Watford - Hull City maçı saat kaçta? 10:26
Liverpool - Lyon maçı saat kaçta? Liverpool - Lyon maçı saat kaçta? 10:19
Altınordu - Bodrumspor maçı saat kaçta? Altınordu - Bodrumspor maçı saat kaçta? 09:41