USKUMRU DOLMASI TARİFİ | Uskumru nasıl temizlenir? - Uskumru dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

USKUMRU DOLMASI TARİFİ | İğ şeklinde vücudu, gümüşi, mavi ve yeşil rengi ve sert kemiğiyle denizlerin en sevilen balıklarından olan uskumrunun dolması da en lezzetli tarifler arasında yer alıyor. Yapımı zahmetli olsa da yemesi de bir o kadar keyifli olan ve bir kez deneyenlerin vazgeçemediği uskumru dolması tarifini biz de haberimizde derledik. İşte Uskumru dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

USKUMRU NASIL TEMİZLENİR?

USKUMRU DOLMASI MALZEMELERİ

4 orta boy uskumru

2 soğan

200 gr pirinç

50 gr çam fıstığı

50 gr kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

2 yumurta sarısı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı un

1 su bardağı sıcak su

1 çeyrek demet maydanoz

1 çeyrek demet dereotu

Tuz

Tarçın

Kızartmak için sıvıyağ

USKUMRU NASIL TEMİZLENİR?

Uskumruların içinin tamamen boşaltılıp doldurulmaya hazır hale getirilmesi gerekir. Dondurulmuş uskumru ile bu tekniğin başarılması pek mümkün olmaz. Bununla beraber balıklar çok taze ise en az sekiz saat bekleterek etlerinin gevşemesi temin edilir. Kuyruk tarafı sıkılan ve içindeki kılçığı dikkatlice kırılan uskumru kuyruğundan kafasına doğru balığı parçalamadan ve derisine hiç zarar vermeden yavaş yavaş parmak uçları ile veya iki elle birlikte ovalanıp çimdiklenip yumuşatılır. Balığın kafasının hemen altından, boğazından kesip parmaklar buraya konulup kırılan kılçık tutup çıkartılır. Bu şekilde yumuşamış olan etin bir kısmı kuyruktan başlayıp yukarıya doğru çıkar. Sakatat kısmı atılıp kılçık üstündeki eti sıyrılarak alınır. Diğer bir usulde balığın boğazından ucu çengelli bir şiş sokularak kuyruğuna kadar uzatılıp geri çekilir. Sonra balık iki avucun arasına alınıp, masaj yapılır tarzda ovuşturularak etleri gevşetilir. Başı aşağı tutulup ovuşturulurken balığın fazlalıkları ağzından akıtılır ve kılçığı kırılır. Şiş tekrar sokulup dışarı çekerek balığın içini boşaltılır ve sadece tulum kalır. Boşalan etlerin arasındaki kılçıkları temizlenir.

USKUMRU DOLMASI YAPILIŞI

Uskumruları temizledikten sonra zeytinyağını tencerede ısıtıp çam fıstıklarını kavurun.

Kıyılmış soğan ve uskumru etlerini ekleyip kavurmaya devam edin.

Pirinci ilave edin.

İyice karıştırıp tarçın, yenibahar, karabiber, kuş üzümü ve tuzu ekleyin.

Sıcak suyu ekleyip kısık ateşte 5 dakika pişirin.

Kıyılmış dereotu ile maydanozu ilave edin.

Harcı uskumruların içine doldurun.

Önce una, ardından çırpılmış yumurta sarısına, en son galeta ununa bulayıp çok kızgın olmayan ayçiçeği yağı ile bir tavada 6-7 dakika kızartın.

USKUMRU DOLMASI PÜF NOKTALARI

Balığı mevsiminde yapmak ve yanında salata ile sunmak, yemeğinizin lezzetine lezzet katacaktır.