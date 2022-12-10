Haberler Yemek Tarifleri SAKALA ÇARPAN ÇORBASI TARİFİ | Sakala Çarpan Çorbası nasıl yapılır? - Sakala çarpan çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI TARİFİ | Sakala Çarpan Çorbası nasıl yapılır? - Sakala çarpan çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Tutmaç, Tutmaç çorbası, Bacaklı aş (Bacaklı çorba), Sakala sarkan, Sakala çarpan ya da Erişte çorbası olarak da bilinen ve yörelere göre perkçok farklı isimle anılan Sakala Çarpan çorbasının tarifi, en sık araştırılan yemek tarifleri arasında ilk sıralara yerleşti. Mercimek ve erişteyle hazırlanan Sakala Çarpan çorbasını araştıranlar için Sakala Çarpan Çorbası nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte Sakala çarpan çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 17:00
SAKALA ÇARPAN ÇORBASI TARİFİ | Sakala Çarpan Çorbası nasıl yapılır? - Sakala çarpan çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI TARİFİ | Erişte, maydanoz, ıspanak, dereotu, taze soğan ve bazen kişniş, kuru nohut, börülce, mercimek, soğan, un, nane, sarımsak, yağ, tuz ve karabiberle hazırlanan Sakala Çarpan çorbasının tarifi, son zamanlarda arama motorlarında en sık araştırılan yemeklerden biri oldu. Farklı yörelerde birçok farklı isimle anılan ve Türk mutfağının en sevilen çorbaları arasında gösterilen Sakala Çarpan çorbasının tarifini haberimizde derledik. İşte detaylar...

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI MALZEMELERİ

  • Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • Yarım su bardağı erişte (ev yapımı kesme makarna ya da tel şehriye)
  • 8 su bardağı sıcak tavuk suyu (arzuya göre et suyu veya normal su da kullanabilirsiniz)
  • Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı pul biber

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI YAPILIŞI

  • Kuru soğanları küçük küpler halinde yemeklik doğrayın, gözle görünür olmasını istemiyorsanız arzuya göre rendeleyin.
  • Zeytinyağı ve tereyağını geniş bir tencerede kızdırın. Doğranmış kuru soğanları katıp hafif bir renk alana kadar kavurun. Unu ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırarak kısık ateşte kavurma işlemini sürdürün.
  • Hafif bir renk alan ve kokusu çıkan una sıcak tavuk suyunu azar azar ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.
  • Kısa bir süre, hafif diri kalana kadar haşlayıp fazla suyunu süzdüğünüz yeşil mercimekleri tencereye alın. Tuz ekleyin. Orta ateşte kaynamaya başlayan tavuk suyuna erişteleri atıp uzayıp şişene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
  • Küçük bir sos tenceresinde tereyağı eritin. Kızgın yağa nane ve pul biber katıp karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Hazırladığınız kuru baharatlı yağı çorba tenceresine döküp karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI PÜF NOKTALARI

  • Çorba yapımında kullanacağınız yeşil mercimekleri bir gece önceden suda bekletin. Bu sürenin sonunda şişen mercimekleri duru suda, kabuk atmaması için kısık ateşte haşlayın.
  • Yeşil mercimeğin haşlama suyunu çorba yapımında kullanabilir, daha berrak çorbalar hazırlamak için önceden kısa süre haşlayıp fazla suyunu süzdüğünüz yeşil mercimekleri kullanabilirsiniz.
  • Çorbaya ayrı bir lezzet ve kıvam verecek olan un oranını azaltıp erişte ve yeşil mercimeği arttırabilirsiniz.
  • Çorbayı rendelenmiş domates ve domates salçası ilavesiyle de hazırlayabilirsiniz. Bu durumda önceden kızdırdığınız yağ karışımında unla birlikte rendelenmiş domates ve salça karışımını da kavurmalısınız.

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