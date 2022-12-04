PROFİTEROL TARİFİ - Evde profiterol nasıl yapılır? | Profiterol malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Top şeklindeki hamurun içine doldurulmuş özel kreması ve üstündeki eritilmiş çikolatayla damak çatlatan bir lezzet olan profiterol, büyük küçük herkes tarafından çok seviliyor. Evinde profiterol yapmak isteyenler arama motorlarında 'Evde profiterol nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Bu muhteşem lezzete kendi yorumunu katmak isteyenler için profiterol malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

PROFİTEROL TARİFİ

PROFİTEROL MALZEMELERİ

Hamuru için:

1 su bardağı su

1 su bardağı un

125 gr tereyağı veya margarin

3 adet yumurta (yumurtalar küçük ise 4 adet)

Profiterol Kreması için:

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1,5 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilya

Üzeri için:

1 paket hazır çikolata sosu ya da benmari usulü eritilmiş 80 gr bitter çikolata

EVDE PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

PROFİTEROL YAPILIŞI

Küçük bir tencereye 1 su bardağı suyu ve margarini koyarak kaynatın.

Daha sonra 1 su bardağı unu ekleyerek iyice karıştırın. 2-3 dakika karışımı sürekli karıştırarak pişirin.

Ocağı kapatarak 10-15 dakika hamurun soğumasını bekleyin.

Hamur biraz dinlendikten sonra 3 adet yumurtayı hamura yedirmemiz gerekiyor ancak bu noktada önemli bir ayrıntı var. Yumurtaları teker teker hamura kırın ve birini iyice yedirmeden diğer yumurtayı kırmayın.

Yumurtaları hamura iyice yedirdikten sonra yapışkan bir hamur elde etmiş olduk. Bu kısım biraz yorucu oluyor ama hamurun kabarması için iyice karıştırmış olmanız gerekiyor. Yumurtaları yedirdikten sonra hamuru 10 dakika dinlendirin.

Yağlanmış tepsiye, kaşık yardımı ile hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak aralarında 2-3 cm boşluk bulunmasına dikkat ederek dökün.

Elinizle şekillendirmeye çalışmayın. Daha önceden 180 derecede ısıttığımız fırına hamuru sürün, üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişiriyorsunuz.

Hamurlar piştikten sonra kremasını hazırlayın. Vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye koyarak kremayı pişirin.

Kremayı ocaktan aldıktan sonra vanilyasını ekleyerek karıştırın.

Profiterolün pişen hamurlarını ikiye bölerek ya da varsa krema sıkma torbası ile içlerini krema ile doldurun ve tepsiye dizin.

Tüm profiterolleri doldurduktan sonra üzerine çikolata sosunu ya da benmari usulü erittiğiniz çikolatayı gezdirin.

PROFİTEROL PÜF NOKTALARI

Profiterol yaparken en çok dikkat edilmesi gereken nokta yumurtaların güzel bir şekilde yedirilmesidir. Profiterolde hamurun kabarmasını sağlayan yumurtalardır. Eğer yumurtalarınız az olursa hamurunuz çok fazla kabarmayacaktır. Bu yüzden kullandığınız yumurtaların küçük olmamasına da dikkat etmelisiniz.

Yumurtaları yedirirken hamurun soğumuş olmasına ve yumurtayı teker teker kırdıktan sonra her birinin güzel bir şekilde yedirilmesine dikkat etmelisiniz.

Hamuru tepsiye dizerken kabarma ihtimalini de göz önünde bulundurmalısınız.

Kremayı doldururken çok sıcak olmamasına ılık olmasına dikkat etmelisiniz. Krema olarak istediğiniz kremayı kullanabilirsiniz. Ancak çok cıvık olmaması gerekmektedir.

__AFİYET OLSUN__