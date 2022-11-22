CEEBU JEN TARİFİ | Senegal Thieboudienne nasıl yapılır? - Ceebu Jen malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

CEEBU JEN TARİFİ | Senegal'in milli yemeği olan domatesli pilav üstü balık, son zamanlarda en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. 19. yüzyılda St. Louis şehrinde icat edildiği düşünülen ve Senegal'den tüm dünyaya yayınlan Ceebu Jen hakkında arama motorlarında araştırılan Senegal Thieboudienne nasıl yapılır? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte Ceebu Jen malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

SENEGAL THİEBOUDİENNE NASIL YAPILIR?

CEEBU JEN MALZEMELERİ

1/2 su bardağı kırık pirinç

4 büyük parça beyaz balık veya orfoz

3 domates

3 yemek kaşığı domates salçası

1 demet maydanoz ezilmiş

1 büyük havuç soyulmuş ve orta boy parçalar halinde kesilmiş

1 tatlı patates soyulmuş ve büyük parçalar halinde doğranmış

1 büyük doğranmış soğan

4 diş ince doğranmış sarımsak

1 küçük patlıcan dilimlenmiş

4 parçaya kesilmiş 1 küçük lahana

1/2 su bardağı fıstık yağı

2 bulyon küpü

4 defne yaprağı

1 çorba kaşığı nététou

2 yemek kaşığı füme balık kıyılmış veya öğütülmüş

2 adet habanero biber, çekirdeksiz ve küp küp doğranmış.

1 yemek kaşığı karabiber

Tuz

4 bamya

6 su bardağı sıcak su

CEEBU JEN YAPILIŞI

Balık için:

Bir mutfak robotunda veya havanda, maydanozu, sarımsağı, 1 bulyon küpünü, biraz tuz ve karabiber ve bir kaşık yağı karıştırın veya ezin. Balığın etindeyse yarıkları kesin ve püreyi içine doldurun veya filetoları püre ile karıştırın ve birkaç saat buzdolabında saklayın.

Domates sosu için:

Yağı orta ateşte ısıtın ve soğan, domates, salça, karabiber ve kalan sarımsağı ekleyin. Ardından 15 dakika kızartın.

Doldurulmuş veya marine edilmiş balıkları domates sosuna ekleyin. Bulyonu, defne yapraklarını, nététou'yu, tütsülenmiş balıkları, habaneros'u ve 1 bardak suyu ekleyin. Balık parçaları tamamen pişene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Balık parçalarını çıkarıp bamya dışındaki tüm sebzeleri 1 su bardağı su ile ekleyin ve sebzeleri yaklaşık 25-30 dakika pişene kadar pişirin. Sebzeleri çıkarmadan önce yumuşak olduğundan emin olmalısınız, ancak fazla pişmemeye dikkat edin. Sonra sebzeleri çıkarın ve bamyayı suyla ekleyin. Bamyayı çıkarmadan 5 dakika daha fazla pişirin

Pilav için:

Pirinci kısık ateşte pişirin, sık sık karıştırın ve yumuşayana kadar pişirin. Pilav iyice pişince servise hazır hale gelir. pirinci güzel bir tabağa koyun ve üzerine sebze ve balığı yerleştirin.