Haberler Yemek Tarifleri CEEBU JEN TARİFİ | Senegal Thieboudienne nasıl yapılır? - Ceebu Jen malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

CEEBU JEN TARİFİ | Senegal Thieboudienne nasıl yapılır? - Ceebu Jen malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Senegal'in milli yemeği olan Ceebu Jen ya da diğer adıyla Thieboudienne, balık, pilav ve domates sosu ile tek tencerede pişirilerek hazırlanan bir yemektir. Türkçeye balıklı pilav diye çevrilen ve domatesli pilavın üzerine konan blaıkla sunulan bu damak çatlatan lezzet hakkında arama motorlarında Ceebu Jen tarifi, Senegal Thieboudienne nasıl yapılır? Ceebu Jen malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 09:51 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 10:00
CEEBU JEN TARİFİ | Senegal Thieboudienne nasıl yapılır? - Ceebu Jen malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

CEEBU JEN TARİFİ | Senegal'in milli yemeği olan domatesli pilav üstü balık, son zamanlarda en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. 19. yüzyılda St. Louis şehrinde icat edildiği düşünülen ve Senegal'den tüm dünyaya yayınlan Ceebu Jen hakkında arama motorlarında araştırılan Senegal Thieboudienne nasıl yapılır? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte Ceebu Jen malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

SENEGAL THİEBOUDİENNE NASIL YAPILIR?

CEEBU JEN MALZEMELERİ

  • 1/2 su bardağı kırık pirinç
  • 4 büyük parça beyaz balık veya orfoz
  • 3 domates
  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 demet maydanoz ezilmiş
  • 1 büyük havuç soyulmuş ve orta boy parçalar halinde kesilmiş
  • 1 tatlı patates soyulmuş ve büyük parçalar halinde doğranmış
  • 1 büyük doğranmış soğan
  • 4 diş ince doğranmış sarımsak
  • 1 küçük patlıcan dilimlenmiş
  • 4 parçaya kesilmiş 1 küçük lahana
  • 1/2 su bardağı fıstık yağı
  • 2 bulyon küpü
  • 4 defne yaprağı
  • 1 çorba kaşığı nététou
  • 2 yemek kaşığı füme balık kıyılmış veya öğütülmüş
  • 2 adet habanero biber, çekirdeksiz ve küp küp doğranmış.
  • 1 yemek kaşığı karabiber
  • Tuz
  • 4 bamya
  • 6 su bardağı sıcak su

CEEBU JEN YAPILIŞI

Balık için:

Bir mutfak robotunda veya havanda, maydanozu, sarımsağı, 1 bulyon küpünü, biraz tuz ve karabiber ve bir kaşık yağı karıştırın veya ezin. Balığın etindeyse yarıkları kesin ve püreyi içine doldurun veya filetoları püre ile karıştırın ve birkaç saat buzdolabında saklayın.

Domates sosu için:

Yağı orta ateşte ısıtın ve soğan, domates, salça, karabiber ve kalan sarımsağı ekleyin. Ardından 15 dakika kızartın.

Doldurulmuş veya marine edilmiş balıkları domates sosuna ekleyin. Bulyonu, defne yapraklarını, nététou'yu, tütsülenmiş balıkları, habaneros'u ve 1 bardak suyu ekleyin. Balık parçaları tamamen pişene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Balık parçalarını çıkarıp bamya dışındaki tüm sebzeleri 1 su bardağı su ile ekleyin ve sebzeleri yaklaşık 25-30 dakika pişene kadar pişirin. Sebzeleri çıkarmadan önce yumuşak olduğundan emin olmalısınız, ancak fazla pişmemeye dikkat edin. Sonra sebzeleri çıkarın ve bamyayı suyla ekleyin. Bamyayı çıkarmadan 5 dakika daha fazla pişirin

Pilav için:

Pirinci kısık ateşte pişirin, sık sık karıştırın ve yumuşayana kadar pişirin. Pilav iyice pişince servise hazır hale gelir. pirinci güzel bir tabağa koyun ve üzerine sebze ve balığı yerleştirin.

DİĞER
Şarkıcı Alişan'ın yengesi Merve Tektaş'tan duygulandıran Selçuk Tektaş paylaşımı! "Çok özledim seni çok"
Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den yürek sızlatan paylaşım! Feci kazada hayatını kaybetmişti: "Affet beni" deyip ekledi...
Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi
F.Bahçe'de stopere Alman panzeri! İzleme heyeti onay verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Midye dolma malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Dolangel tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (22 Kasım Salı)
24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi! Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi! 09:41
Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi 09:29
Spalletti kararını verdi! Crespo Napoli'ye... Spalletti kararını verdi! Crespo Napoli'ye... 00:41
Yıldız forvet için dev kapışma! F.Bahçe, G.Saray ve Barcelona... Yıldız forvet için dev kapışma! F.Bahçe, G.Saray ve Barcelona... 00:41
İşte VAR raporu! Hangi takımın maçında daha çok hata yapıldı? İşte VAR raporu! Hangi takımın maçında daha çok hata yapıldı? 00:46
Trabzonspor'da Djaniny sıkıntısı! Trabzonspor'da Djaniny sıkıntısı! 09:17
Daha Eski
Devler onu takibe aldı! Fenerbahçe... Devler onu takibe aldı! Fenerbahçe... 00:38
Avcı'dan sürpriz! Genç yıldız A takıma... Avcı'dan sürpriz! Genç yıldız A takıma... 00:38
Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe... Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe... 00:39
Sürpriz transferi yazdılar! G.Saray... Sürpriz transferi yazdılar! G.Saray... 00:39
Beşiktaş'ta orta sahaya 4 aday! Beşiktaş'ta orta sahaya 4 aday! 00:40
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor F.Bahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor 00:40