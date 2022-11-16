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DOLANGEL TATLISI TARİFİ | Gaziantep dolangel tatlısı nasıl yapılır? - Dolangel tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan ve Gaizantep'e ait olduğu bilinen dolangel tatlısı, son zamanlarda en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Temelde baklava gibi olan ancak yufkayı dolayarak yapıldığı için bu ismi alan dolangel tatlısı hakkında arama motorlarında araştırılan dolangel tatlısı tarifi, Gaziantep dolangel tatlısı nasıl yapılır? Dolangel tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları konularını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:31 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 17:00
DOLANGEL TATLISI TARİFİ | Gaziantep dolangel tatlısı nasıl yapılır? - Dolangel tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

DOLANGEL TATLISI TARİFİ | Baklavalık yufkaların döndürülerek yapıldığı ve içine konan irmikle kadifemsi bir tata erişen dolangel tatlısını bir tadan, bir daha vazgeçemiyor. Gaziantep'te özellikle kış akşamlarının en sevilen tatlısı olarak bilinen dolangelin tarifini araştıranlar arama motorlarında Gaziantep dolangel tatlısı nasıl yapılır? - Dolangel tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte en güzel dolangel tatlısı tarifi...

GAZİANTEP DOLANGEL TATLISI NASIL YAPILIR?

DOLANGEL TATLISI MALZEMELERİ

  • 1 paket baklava yufkayı
  • 300 gram tereyağ veya sade yağ
  • Çekilmiş antep fıstığı

Kaymağı için;

  • 1 lt süt
  • 6 yemek kaşığı irmik
  • 1 paket vanilya
  • 2 yemek kaşığı şeker

Şerbeti için;

  • 4 bardak su
  • 4. 5 bardak şeker

DOLANGEL TATLISI YAPILIŞI

  • Süt ,irmik, şeker, vanilya karıştırılarak kısık ateşte katılaşana kadar pişer. Soğumaya bırakılır.
  • Baklavalı yufkanın iki ucu karşılıklı birbirinin üstüne gelecek şekilde birleştirilir.
  • Eritilmiş ama kaynatılmamış tereyağı veya sade yağ sürülür.
  • Birleşen yerine hazırlanan kaymak sıkma torbası ile bir şerit çekilir.
  • Üzerine fıstık serpilir.
  • Sarılır ve gül böreği gibi içinden dışına dolanır.
  • Üzerine kalan yağ gezdirilir.
  • 180 derece fırında kızarana kadar pişer.
  • Çıkınca hemen üzerine ılık şerbet dökülür.

DOLANGEL TATLISI PÜF NOKTALARI

  • Şerbeti tatlıya başlamadan önce yapılmalı ki tatlı pişerken o biraz ılınsın. Tatlıyı fırından çıkarır çıkarmaz üzerine şerbet dökülmelidir.

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