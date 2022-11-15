DONAT TARİFİ | Donut nasıl yapılır? - Rengarenk donut malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

DONAT TARİFİ | ABD'nin en ünlü yiyeceklerinden olan donut, renkli şekerlemeleriyle kahvenin yanında en çok tüketilen atıştırmalıklardan biri haline geldi. Evinde donut yapmak ve kendi zevklerine göre süslemek için yağ çekmeyen en lezzetli donut tarifini haberimizde derledik. İşte rengarenk donut malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

DONUT NASIL YAPILIR?

RENGARENK DONUT MALZEMELERİ

Hamuru için:

1 çay bardağı sıcağa yakın ılık süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant kuru maya

Yarım çay bardağı ılık su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

2,5-3 su bardağı kadar un (kontrollü ekleyin)

Üzeri için:

80 gram (1 paket) eritilmiş çikolata

Renkli pasta süsleri ya da beyaz çikolata, Hindistan cevizi vs.

Kızartmak için:

Sıvı yağ

DONUT YAPILIŞI

Sütü ocağa alıp, sıcağa yakın olacak şekilde ısıtalım.

Üzerine maya ve şekeri ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım ve üzerini bir kapla kapatıp, 5-6 dk. aktifleşmesini bekleyelim.

Üzerine sıvı yağ, tuz, su, yumurta ve yavaş yavaş un ekleyerek, ele yapışmayan bir hamur elde edelim.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp, yuvarlayalım. Bir tepsiye aralıklarla dizelim. Üzerine temiz bir havlu örtüp, sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakalım.

Yarım saat kadar mayalandıktan sonra, ortalarını yuvarlak bir aparatla keselim.

Hazırladığımız hamurları, kızgın yağda arkalı önlü güzelce kızartalım.

İçinden çıkardığımız yuvarlakları da kızartalım.

Kızarttığımız hamurları, kağıt havlu koyduğumuz bir tabağa alalım.

Çikolatayı benmari usulü eritelim.

Ilıyan donutları çikolataya batırıp, üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.

DONUT PÜF NOKTALARI

Mayayı eklemeden önce ısıttığınız süt iyice ılık olmalı, yoksa maya tutmaz ve hamur yeterince kabarmaz.

Çikolataya batırdığınız donatlarınızı biraz beklettikten sonra süslemeleri ekleyin, çikolata henüz akışken iken süsler kayıp dökülebilir.

Hamurları çok kızgın yağda kızartmayın, yağ ısınınca altını biraz kısın.

__ AFİYET OLSUN__