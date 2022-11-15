BUFFALO WINGS TARİFİ | Buffalo Wings nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktası

MasterChef'te yapılan ve birçok kişinin tarifini aradığı Buffalo Wings trendlerde yerini aldı. Amerika'nın en sevilen atıştırmalıklarından biri olan Buffalo Wings'in tarifi ve malzemeleri haberimizde...

BUFFALO WINGS MALZEMELERİ

1 kg. tavuk kanat

3 yemek kaşığı mısır nişastası

3 paket kabartma tozu

Buffalo Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı acı sos

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı tuz

Dip Sos İçin:

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 diş sarımsak

1 tutam kuru fesleğen

1 tutam kuru nane

BUFFALO WINGS TARİFİ

Mısır nişastası ve kabartma tozunu karıştırdıktan sonra tavuk kanatlarını içerisine ekleyin ve tamamen kaplayana kadar karıştırın. Fırınınızı 190 derecede altlı üstlü ısıtın ve kanatları tepsinize dizin. 30-40 dakika kadar pişirin. Kanatlar fırında pişerken sosu hazırlayın. Sos için tereyağ eritin üzeine acı sos, bal ve tuz ekleyin. 3-4 dakika pişirin. Fırında pişen tavuları derin bir kaseye alın ve hazırlanan sosu üstüne dökün. Sosun eşit dağılmasına dikkat edin. Yoğurt veya sebzelerle servis edin.