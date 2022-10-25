TRABZON YAĞLISI TARİFİ | Trabzon yağlı pide nasıl yapılır? - Trabzon yağlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TRABZON YAĞLISI TARİFİ | Karadeniz mutfağından çıkıp Türkiye'nin dört bir yanında mutfaklara girerek sofraları şenlendiren Trabzon yağlısı son günlerde en sık araştırılan yemek tarifleri listesinde ilk sıralara yerleşti. Çıtır çıtır hamuru, peyniri, yumurtası ve dayanılmaz lezzetiyle yemelere doyum olmayan Trabzon yağlısı tarifini haberimizde derledik. İşte Trabzon yağlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

TRABZON YAĞLI PİDE NASIL YAPILIR?

TRABZON YAĞLISI MALZEMELERİ

1 su bardağı ılık su

1 adet kesme şeker

Yarım paket yaş maya

Aldığı kadar un

Üzeri için:

4 yemek kaşığı tereyağı

4 adet yumurta

TRABZON YAĞLISI YAPILIŞI

Malzemeler ile hamuru yoğuruyoruz ve 45 dakika dinlenmeye bırakıyoruz.

Dinlenmiş hamurdan 4 beze hazırlıyoruz.

Bezeleri unlayarak, merdaneyle küçük tabak kadar açıyoruz.

Kenarlarının yüksek olması için, ortayı çukurlaştırıyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye aktarıyoruz.

Tüm bezeleri öyle yaptıktan sonra, üzerlerine 1 yemek kaşığı tereyağı koyarak 200 derecede yağ eriyene kadar pişiriyoruz.

Sonra fırından çıkararak, fırça yardımıyla erimiş tereyağını kurumaması için kenarlarına sürerek, yumurtaları kırıyoruz.

Tekrar pişene kadar, 200 derece fırında pişiriyoruz.

TRABZON YAĞLISI PÜF NOKTALARI

👉Hamurun kabarması için en az yarım saat üzeri kapalı bir şekilde dinlendirilmelidir. Tarifte belirtilen kolot, kaşar, beyaz peynir ya da tel peynirden 2 tanesini kullanabilirsiniz.

👉Yumurta sarısını pide hamurunun kenarlarına sürmek daha çıtır olmasını sağlayacaktır.

__AFİYET OLSUN__