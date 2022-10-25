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TAHİNLİ PİDE TARİFİ | Bursa Tahinli pide nasıl yapılır? - Tahinli pide malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Şekerli pidelerin en sevileni olan, büyük küçük herkesin iştahla yediği Tahinli pide sofraları şenlendiriyor. Yaz kış her zaman tüketilebilen, istendiği takdirde şeker miktarı artırılarak tatlı olarak da sunulabilen Bursa'nın nefis lezzeti tahinli pidenin yapılışı da en sık araştırılan yemek tarifleri arasında yerini aldı. Peki Bursa Tahinli pide nasıl yapılır? İşte tahinli pide malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 10:00
TAHİNLİ PİDE TARİFİ | Bursa Tahinli pide nasıl yapılır? - Tahinli pide malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TAHİNLİ PİDE TARİFİ | Çayın yanına en çok yakışan lezzetler arasında yer alan, düşük kalorili ve bir o kadar da lezzetli tahinli pidenin yapılışı, tarifi en çok araştırılan yiyecekler arasındaki yerini aldı. Ekmeklik hamurun ince bir biçimde oval şekilde açılarak içine tahin dökülmesiyle yapılan tahinli pidenin tarifini merak edenler için tahinli pide malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BURSA TAHİNLİ PİDE NASIL YAPILIR?

TAHİNLİ PİDE MALZEMELERİ

Hamuru için:

  • 3 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığından az fazla instant maya
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1. 5 yemek kaşığı şeker
  • 1 adet yumurta (sarısı üzerine)
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 1 su bardağı tahin
  • 1. 5 çay bardağı şeker
  • 1. 5 çay bardağı su
  • Ayırdığımız yumurta sarısı

TAHİNLİ PİDE YAPILIŞI

  • Yoğurma kabına un alınır ortasına havuz açılır diğer malzemeler ortasına ilave edilir ve yoğurarak yumuşacık bir hamur elde edilir.
  • Üzeri strec filmle kapatılır 1 saat sıcak bir yerde mayalanmaya bırakılır.
  • Bu arada tahin, toz şeker ve su bir kaba alınır, şekeri eriyene kadar iyice karıştırılır ve kenarda bekletilir. Ara ara karıştırarak şekerin eridiğinden emin olalım.
  • İyice mayalanan hamurun gazı çıkması için tekrar kısaca yoğurulur ve eşit 9-10 beze ye ayrılır.
  • Her bir beze tezgahın üzerinde parmaklarınızı kullanarak yuvarlak açılır ardından ortasına bastırarak inceltip kenarları hafif kalın kalacak şekilde havuz sekli verilir.
  • Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alınır.
  • Ortasına hazırda bekleyen tahinli karışımdan 3-4 tatlı kaşığı koyulur ve kaşığın arkasıyla yayılır. Bezeler bitene kadar tekrarlanır.
  • Her pidenin üzerine 1-2 tutam şeker serpilir ve kenarlarına ayırdığımız yumurta sarısı sürülür.
  • Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kenarları kızarıncaya kadar pişirilir.
  • Fırından alınan mis gibi pidelerin üzeri bezle kapatılır ve arzu ya göre sıcak veya soğuk servise sunulur.

TAHİNLİ PİDE PÜF NOKTALARI

  • Her mayalı hamur tarifinde olduğu gibi bu tarifte de sıvı malzemeleri hafif ılık olarak kullanmalısınız.
  • Unu kontrollü koymanızda fayda var. Un miktarını unun markasına göre azaltıp arttırabilirsiniz.
  • Hamurunuzu ne kadar uzun yoğurursanız pideleriniz o kadar lezzetli olacaktır.
  • Hamurunuzu mutlaka 1 saat kadar üzerini örterek mayalanmaya bırakmalısınız.
  • Mayalandıktan sonra hamurunuzu tekrar yoğurarak gazının çıkmasını sağlamalısınız.

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