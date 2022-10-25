Haberler Yemek Tarifleri DEVELİ CIVIKLISI TARİFİ | Develi Cıvıklısı (etli pide) nasıl yapılır? - Meşhur Develi Cıvıklısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

DEVELİ CIVIKLISI TARİFİ | Develi Cıvıklısı (etli pide) nasıl yapılır? - Meşhur Develi Cıvıklısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Kayseri'nin Develi ilçesinden tüm Türkiye'nin mutfağına yayılan ve ismini bıçak altında çift kıyılmasından alan meşhur Develi Cıvıklısının tarifi vatandaşlar tarafından en sık araştırılan yemek tarifleri arasında yerini aldı. 2008 yılında ilçe belediyesi tarafından patenti alınan meşfhur Develi cıvıklısını merak edenler için tarifini haberimizde derledik. İşte Develi Cıvıklısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 10:00
DEVELİ CIVIKLISI TARİFİ | Develi Cıvıklısı (etli pide) nasıl yapılır? - Meşhur Develi Cıvıklısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

DEVELİ CIVIKLISI TARİFİ | Develi'nin meşhur cıvıklısı etli pide, Kayseri mutfağından çıkıp tüm illeri gezmesinin ardından büyük küçük herkes tarafından en sevilen lezzetlerden biri haline gelmeyi başardı. Yapılışına ilişkin ferman dahi çıkartılan ve 2008'de Kayseri'nin Develi Belediyesi tarafından patenti alınan Develi Cıvıklısını evinde yapmak isteyen vatandaşlar için meşhur Develi Cıvıklısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MEŞHUR DEVELİ CIVIKLISI (ETLİ PİDE) NASIL YAPILIR?

DEVELİ CIVIKLISI MALZEMELERİ

Hamuru için;

  • 1 kilo un
  • Maya
  • Tuz
  • Su

İçi için;

  • Yarım kilo kuşbaşı et
  • 4 adet soğan
  • 4 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı biber
  • 5 adet domates
  • Maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Karabiber

DEVELİ CIVIKLISI YAPILIŞI

  • Öncelikle mayalı yumuşak bir hamur hazırlıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz.
  • İç harcını hazırlayalım şimdi. Etlerimizi çok küçük şekilde doğruyoruz.
  • Biberimizi, soğanımızı, domatesimizi ufak ufak doğrayıp, etimizin içine ekliyoruz.
  • Daha sonra biraz sıvı yağ, salçalarımızı, baharatlarımızı ekleyip güzelce harmanlıyoruz.
  • Hamurumuzdan yumruğumuz kadar beze alıp, uzunlamasına açıyoruz.
  • Harcı ekleyip, pide şekli verip fırına atıyoruz.
  • Piştikten sonra maydanoz, soğan, söğüş ve limonla servis yapıyoruz.

DEVELİ CIVIKLISI PÜF NOKTALARI

👉Hamur dinlenmediği takdirde pide sert olur.

👉Etlerin çok küçük doğranması gerekmektedir. Aksi halde doğrarken yağı çıkmaz.

__AFİYET OLSUN__

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