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CANTIK PİDE TARİFİ | Cantık Pide nasıl yapılır? - Meşhur Cantık Pide malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Kırım Tatar mutfağının ulusal yemeklerinden biri olan, kuzu etinden yapılan ve çıtır çıtır hamuru, lezzetli iç harcı ile damak çatlatan bir lezzet olan Cantık Pide tarifi, en çok araştırılan yemek tarifleri arasındaki yerini aldı. Yağsız tavada kızartılan sağlıklı ve leziz Cantık Pide tarifini araştıranlar için Cantık Pide malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 09:48 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 10:00
CANTIK PİDE TARİFİ | Cantık Pide nasıl yapılır? - Meşhur Cantık Pide malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

CANTIK PİDE TARİFİ | Pide denilince akla ilk gelen isimlerden olan Cantık pideyi evde yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Cantık pide tarifini araştırıyor. Sofraların en sevilen lezzetlerinden olan ve aslı Kırım Tatar mutfağına dayanan Cantık pideyi kendi evind, kendi mutfağında yapmak isteyen vatandaşlar için Meşhur Cantık Pide malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

CANTIK PİDE NASIL YAPILIR?

CANTIK PİDE MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 2 su bardağı ılık su
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket instant kuru maya
  • 1 yumurta beyazı (Sarısı üstüne)
  • 7-8 su bardağı un

Üzerindeki harç için:

  • 300-400 gr kıyma
  • 2-3 adet yeşil biber
  • 1-2 adet kırmızı biber
  • 1 büyük soğan
  • 2-3 dış sarımsak
  • 2 büyük kabuğu soyulmuş domates
  • 1 tutam maydanoz
  • Tuz, karabiber, pul biber, toz biber, kekik

Üzeri için:

  • 1 yumurta sarısı

CANTIK PİDE YAPILIŞI

  • Öncelikle harcımızı hazırlayalım.
  • Karıştırma kabının içine kıymayı koyup kalan malzemeleri rondodan geçirip üzerine ekliyoruz. Baharatı da ilave ettikten sonra harcımız hazır

Hamur için:

  • Ilık süt ılık su, şeker ve mayayı yoğurma kabına alıp karıştırıp 5dk bekletin.
  • Sonra sıvı malzemeleri ekleyip karıştırın.
  • Ardından unu yavaş yavaş ekleyip en az 5 dk yoğurun.
  • Yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde edilecek.
  • Sonra üzerini kapatıp 1 saat dinlendirin hamur iki katına çıkınca iki yoğurup maya kokusunu çıkarın.
  • Elinizi hafif yağlarayarak hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak tepsiye dizin.
  • Aralıklı bir şekilde ben 5 adet dizdim.
  • Bu hamurdan bu ebatlarda toplam 14 adet pide çıkıyor.
  • Hamurların ortasını bastırarak inceltin (ben bunun için bardak kullandım)kenarları yüksek kalacak şekilde ayarlayın.
  • Hazırladığımız harçtan pidelerin ortasına bolca koyup yayın.
  • 10-15 dk tepside dinlendirip yumurta sarısını sürdükten sonra 190° inceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

CANTIK PİDE PÜF NOKTALARI

Üzerine sürdüğünüz yumurta sarısının içine 3-4 damla su koymanız, pidelerin daha parlak görünmesini sağlayacaktır.

__AFİYET OLSUN__

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