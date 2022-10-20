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ALMAN SİMİDİ TARİFİ | Pretzel - Alman simidi nasıl yapılır? | Orijinal Alman simidi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Sıradan simitlerden sıkılanlar için çayın kahvenin yanına bambaşka bir atıştırmalık alnetnatifi geliyor. Yiyenlerin tadına doyamadığı ve daha bitmeden yeniden yaptığı Alman simidi, tarifi en sık aratılan yiyecekler arasında yerini aldı. Peki Pretzel - Alman simidi nasıl yapılır? Orijinal Alman simidi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte en güzel Alman simidi tarifi...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 17:02 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 17:02
ALMAN SİMİDİ TARİFİ | Pretzel - Alman simidi nasıl yapılır? | Orijinal Alman simidi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ALMAN SİMİDİ TARİFİ | Pretzel olarak da bilinen Alman simidi, kıvrık şekli, damak çatlatan lezzeti ve günün her saatinde atıştırmalık olarak tüketilmeye uygun olması sebebiyle Türk sofralarında da en çok aranan yiyeceklerden birisi haline geldi. Yapanların yemeğe doyamadığı ve büyük küçük herkesin sevdiği Alman simidinin tarifi de en sık araştırılan yemek tarifleri arasındaki yerini aldı. Peki Pretzel - Alman simidi nasıl yapılır? İşte orijinal Alman simidi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

PRETZEL - ALMAN SİMİDİ NASIL YAPILIR?

ALMAN SİMİDİ MALZEMELERİ

Hamur için:

  • 500 gr un
  • 250 ml süt
  • 50 gr tereyağı
  • 1 paket yaş maya 42gr
  • 1/2 (yarım) kahve kaşığı tuz

Haşlamak için:

  • 1 litre su
  • 3 yemek kaşığı karbonat

Üzeri için:

  • İri tuz

ALMAN SİMİDİ YAPILIŞI

  • Yoğurma kabının içine unu alıp ortasını çukur açıp diğer tarafta sütün içinde mayayı eritip unun ortasına döküyoruz.
  • Kenarına da tuz ve küçük küçük kesilmiş tereyağını koyup 15 dakika bekletiyoruz.
  • Sonra kalan ılık sütü de ekleyip güzelce yoğuruyoruz, sonra hamuru 10 eşit bezeye ayırıp 20 dakika dinlendiriyoruz.
  • Hamurlarımız dinlendikten sonra tencereye 1 litre suyumuzu koyup kaynamaya bırakıyoruz.
  • Kaynadıktan sonra karbonatı da ekleyip tekrar bir taşım kaynatıyoruz.

  • Su kaynarken biz diğer tarafta hamurlarımızı hazırlıyoruz.
  • Elimizle uzunca yuvarlıyoruz .
  • Hepsini yaptıktan sonra tekrar biraz daha uzatıp şeklini veriyoruz.
  • Hepsi bitince hazır olan suyun içine atıp 30 saniye içinde bırakıp delikli kaşık yardımıyla suyun içinden çıkarıp yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine yerleştiriyoruz .
  • Hepsi bitince ortadaki kalın olan yere bıçak ile kesik atıp üzerine de iri tuz serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.

__AFİYET OLSUN__

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