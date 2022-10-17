LAHMACUN TARİFİ - Evde kolay ve pratik lahmacun nasıl yapılır? | Çıtır çıtır lahmacun malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

LAHMACUN TARİFİ - Dışarıda yemek yiyenlerin çoğu zaman ilk tercihi olan, yabancı ülkelerde Türk pizzası olarak bilinen ve açılmış hamurun üzerine kıyma, maydanoz, soğan, sarımsak ve karabiber, isot gibi baharatlarla hazırlanan malzeme sürüldükten sonra taş fırında pişirilerek mideleri şenlendiren lahmacunu evde pratik ve kolay yöntemiyle yapmak isteyenler için lahmacun tarifini haberimizde derledik. İşte çıtır çıtır lahmacun malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

EVDE KOLAY VE PRATİK LAHMACUN NASIL YAPILIR?

LAHMACUN MALZEMELERİ

Hamuru için:

330 gr beyaz ekmek unu (2 su bardağından biraz fazla)

1 çay kaşığı instant maya (veya aktif kuru maya )

1.5 çay kaşığı tuz

200 ml ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç malzemeler:

350 gr yağlı kıyma

1 adet büyük kuru soğan

3-4 diş sarımsak

1/2 (yarım) demet maydanoz

2 adet domates

1 adet dolmalık biber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

LAHMACUN YAPILIŞI

Unu bir kabın içine eliyoruz. Maya ve tuzu ekleyip harmanlıyoruz.

Ilık suyun içine zeytinyağını koyuyoruz. Unun ortasını havuz şeklinde açıp suyu içine döküyoruz.

Hepsini harmanlıyoruz. Tezgahı ve elimizi unlayıp elastik ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz (10-15 dk.)

Kabımızın içini yağlayıp hamurumuzu kaba aktarıp üstünü kapatıp iki katı olana kadar dinlendiriyoruz (30-45 dk.)

Hamuru unlanmış tezgaha alıp eşit parçalara bölüyoruz. (Benim yaptığım hamurdan yaklaşık 75 gramlık 6 parça çıktı)

Her parçayı merdane ile çok ince bir şekilde açıyoruz (Yırtılmayacak şekilde, ne kadar ince açarsanız o kadar iyi sonuç alıyorsunuz. Çünkü pişerken hafif kabarıyorlar)

Açtığımız hamurun içine, harcı elimizle eşit şekilde bastırarak yayıyoruz. (Kıymayı yayarken hamurda hafif boş alanlar kalabilir, kıymayı çok sıkıştırmayın)

Fırının ızgara bölümünü açıyoruz maksimum sıcaklıkta.

Teflon tavayı ısıtıyoruz (ben krep tavası kullandım en büyük boyu)

Lahmacunu içine koyup altı hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Sonra ızgara bölümüne koyuyoruz. (Kapak hafif açık kalacak)

Kenarları hafif kızarınca hemen çıkartıp ikiye katlayıp üstüne havlu örtüyoruz.

LAHMACUN PÜF NOKTALARI

👉Hamurları yırtılmayacak incelikte açmanız lahmacunların daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

👉Lahmacunlar pişerken sık sık kontrol ederek yanmasını önlemelisiniz.

👉Eğer kişi sayısı çok ise malzemeleri 2 katına çıkartabilirsiniz.

👉Baharat ölçülerini damak zevkinize göre artırıp eksiltebilirsiniz.