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TEPSİ MANTISI TARİFİ - Açık tepsi mantısı nasıl yapılır? | Açık Kayseri mantısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Büyük küçük herkesin bayıla bayıla yediği mantıyı zahmetli olduğu için özel günler haricinde yapmaktan kaçanlara enfes bir tarifle geldik. Yapımı oldukça basit ve pratik, lezzeti ise bildiğimiz mantıdan daha fazla olan tepsi mantısı, en sık aratılan tarifler arasında yerini aldı. Peki açık tepsi mantısı nasıl yapılır? İşte açık Kayseri mantısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:30
TEPSİ MANTISI TARİFİ - Açık tepsi mantısı nasıl yapılır? | Açık Kayseri mantısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TEPSİ MANTISI TARİFİ | Çeşitli baharatlarla çeşnilendirilen kıymanın, küçük hamur parçalarının içine konulması ve bu hamur parçalarının suda haşlanması ile yapılan bildiğimiz mantıyı bu kez alışılmışın dışında bir kolaylıkla taçlandıracağız. Türk mutfağının en zahmetli yemeklerinden birisi olan ancak yemelere doyulamayan mantıyı açık ve tepside nasıl yapacağını araştıran mutfakseverler için açık Kayseri mantısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik.

AÇIK TEPSİ MANTISI NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ

Hamuru için:

  • 1 küçük yumurta
  • 1, 5- 2 su bardağı un
  • 2 çay kaşığı tuz
  • Soğuğa yakın ılık su

Kıymalı harç için:

  • 150 gram dana kıyma
  • 1 küçük soğan
  • 4-5 dal ince doğranmış maydanoz
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Tuz

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 silme yemek kaşığı domates salçası
  • Yaklaşık 3 su bardağı sıcak su
  • Tuz

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Biraz toz kırmızı biber ve nane

YAPILIŞI

Hamurun hazırlanması:

Unun içine yumurtayı tuzu ilave edip sert bir hamur olana kadar suyunu ilave ediyoruz. Mutlaka sert bir hamur olmalı ve en az 10 dakika iyice yoğurup hamurumuzun üstünü örtüp en az 20 dakika dinlendiriyoruz.

Kıymalı harcın hazırlanması:

Kıymanın içine soğanı ve maydanozu minik minik doğrayıp baharatını da ilave edip karıştırıyoruz.

Sosun hazırlanması:

Tereyağını eritip salçayı ilave ediyoruz ve 1-2 dakika kısık ateşte kavurduktan sonra sıcak suyunu ve tuzunu ilave edip yaklaşık 5 dakika daha kısık ateşte kaynatıp kenara alıyoruz.

Yapım aşaması:

  • Dinlenen hamurumuzu yeteri kadar incelikte açıp kare kare kesiyoruz.
  • İçine kıymalı harçtan koyup resimdeki şekilde katlıyoruz Ve tereyağı ile yağladığımız fırın tepsisine (burada kullanacağınız tepsi fırından sonra ocağın üzerine koyulabilen bir tepsi olmalı) diziyoruz.
  • Bütün hamurlar bittikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz ama mutlaka kontrollü pişirin hamurlar hafif kızarmaya başladıysa yeterli.
  • Pişen mantılarımızı çıkarıp üzerine salçalı suyumuzu döküp ocağa alıp kaynatmaya başlıyoruz.
  • Tüm suyunu çekene kadar orta ateşte tepsiyi çevire çevire pişiriyoruz. Eğer mantılarınızda sertlik varsa mutlaka sıcak su ilavesi yapın.
  • Pişen mantılarımızı ister servis tabağına ister tepsinin içinde, üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı baharatlı nane ile süsleyip servis yapıyoruz.

TEPSİ MANTISI PÜF NOKTALARI

Matılar tepsiye sık dizilmelidir. Salça yerine domates püresi de kullanılabilir.

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