MUMBAR TARİFİ - Mumbar dolması nasıl yapılır? | Mumbar dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

MUMBAR TARİFİ - Koyun bağırsağıyla yapılan ve Diyarbakır coğrafi işaret alan Mumbar dolmasının tarifi, arama motorlarında en sık araştırılan tarifler listesinde ilk sıralara yükseldi. Evde lezzetli mumbar dolması yapmak isteyen vatandaşlar için Mumbar dolması nasıl yapılır? sorusunun cevabı ve Mumbar dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

MUMBAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

MUMBAR DOLMASI MALZEMELERİ

3 takım koyun bağırsağı

350 g az yağlı kıyma

3 su bardağı pirinç

3-4 iri boy kuru soğan

1 demet maydanoz

2 adet orta boy domates

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Makara ipliği

Temizlemek için:

Limon suyu

Sirke

Kalın tuz

MUMBAR DOLMASI YAPILIŞI

Bağırsakları ters yüz etmeden kaba pisliği kasabınızdan akıtmasını rica edin, temizlenmiş bağırsakların çeşmenize takarak tekrar temizleyin, pisliğin yağlı dış yüzeye bulaşmamış olmamasına dikkat edin, derince bir kapta limonlu tuzlu hazırlayın, bağırsakları bekletin (1-2 saat)…

Bağırsakları bir mil veya parmak yardımıyla tersine çevirin, tekrar hazırladığınız sirkeli, limonlu, tuzlu suda mıncıklayarak temizleyin (iç yüzey, dışta olmalı) (1-2 saat bu suda bekletebilirsiniz)

Bağırsakların yağlı yüzeyi dışta olacak şekilde tekrar çevirelim, sudan geçirerek doldurulacak hale getirelim (parlak iç yüzey içte olmalı)

Bağırsaklarımız dezenfekte olmak üzere sirkeli ve limonlu suda beklerken, içimizi hazırlayalım, soğanımızı karınca başı doğrayalım ve domateslerimizi rendeleyelim, maydanozlarımı incecik kıyalım. Kıyma pirinç karabiber tuz ile karıştırarak dolma içini hazırlayalım.

Patlıcan dolma oyacağına içi koyarak veya parmak yardımıyla içi dolduralım, arzuya göre porsiyonluk temiz bir makara ipliği ile bağlayalım. Tencerenize dolma seviyesinde sıcak su ekleyin.

Bu tarifi pişirmek, tamamen bağırsaklarınızın pişme süresi ile ilgili, bağırsaklarınız pişmeye yakın üstünü kızartma üzere fırınlayabilirsiniz(yaklaşık 50-60 dk. önce harlı, daha sonra yavaş ateşte pişirme süresi)

MUMBAR DOLMASI PÜF NOKTALARI