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TANTUNİ TARİFİ - Et tantuni nasıl yapılır? | Mersin tantuni malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Mersin'e has dürüm çeşidi olan ve zamanla tüm ülkeye yayılmasıyla birlikte lezzeti, tadan herkesin damağına kazınan Mersin tantuninin tarifi, en sık araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Hakiki Mersin et tantuni yapmak isteyen vatandaşlar için haberimizde Mersin tantuni malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarıni derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:30
TANTUNİ TARİFİ - Et tantuni nasıl yapılır? | Mersin tantuni malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TANTUNİ TARİFİ | Lokum gibi yumuşacık eti, taptaze lavaşı, sumaklı soğan ve maydonozuyla üzerinde dumanı tüten tantuni, dürümcülerdeki en çok tercih edilen alternatifler arasında yerini koruyor. Dışarıda yemek istemeyenler ise Gerçek Mersin Tantuni'nin tarifini araştırıyor. Peki et tantuni nasıl yapılır? İşte Mersin tantuni malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ET TANTUNİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ

  • 600 gram dana eti
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 orta boy domates
  • Tuz
  • Kırmızı toz biber
  • Sumak
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı sıcak su
  • Lavaş

MERSİN TANTUNİ NASIL YAPILIR?

YAPILIŞI

  • Dana etini minik minik doğrayıp, haşlayalım
  • Etlerimiz haşlanırken sebzelerimizi doğrayalım. Resimdeki gibi ufak ufak domateslerimizi doğrayalım.
  • Kuru soğanımızı ince uzunca doğrayalım. Maydanozlarımızı da doğrayalım.
  • Bir kapta doğradığımız soğan ve maydanozu karıştırıp, göz kararı sumak atalım. Bu arada haşlanan etlerimizi kenara alalım.
  • Sacımızın içine 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz.
  • 1 su bardağı da suyumuzu koyalım. Ardından haşlanan erlerimizi koyup göz kararı tatlı toz biberimizi atalım. Tuzumuzu atalım. Bu şekilde bir-iki tur çevirelim.
  • Çevirdikten sonra saca lavaşlarımızı tek tek sırayla kapatıp ekmeklerimizi yağlayalım.
  • Yağlanan ekmeklerimizi tabaklara alıp önce kenarda duran domates ve soğan, maydanoz, sumak karışımından yayalım.
  • Üzerine pişen etlerimizden koyalım. Kişi başı tahminen 5 yemek kaşığı dolusu et koyabilirsiniz.
  • Dürümlerimizi sıkıca saralım.
  • Bütün etleri paylaştırdıktan sonra dürümlerimizi saca koyup önlü arkalı sacın yağıyla hafif kızartalım.
  • Yanında limon ve isteğe göre ayranla servis ediyoruz.

TANTUNİ PÜF NOKTALARI

👉Hakiki tantuni normalde pamuk yağı ile yapılır. Ama çoğu kişi pamuk yağını bilmediğinden herkesin evinde bulunan normal yağ ile yapılışına haberimizde yer verdik. Dilerseniz pamuk yağı ya da kuyruk yağıyla yapabilirsiniz.

👉Yağın üzerine su eklemek sizi korkutmasın. Yağ soğukken eklendiği için herhangi bir patlama olmuyor. Aynı zamanda saca su eklemek, sıcaklığı kontrol etmek ve kullanacağınız ekmek ya da lavaşı oluşan buharda yumuşatmak için kullanılmaktadır.

👉Baharat miktarını kendi damak zevkinize göre arttırıp azaltabilir ya da çeşitlendirebilirsiniz.

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