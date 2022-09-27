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URFA KEBAP TARİFİ | Urfa kebap nasıl yapılır? Evde Urfa kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Kebabın en sevilen hali Ufa kebabın tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tadı damakta kalan enfes lezzetiyle herkesin sevdiği Urfa kebabı nasıl yapacağını bilmeyen vatandaşlar soluğu internette alıyor. Peki evde Urfa kebap nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan Urfa kebap tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 12:46
URFA KEBAP TARİFİ | Urfa kebap nasıl yapılır? Evde Urfa kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

URFA KEBAP TARİFİ | Mideleri şenlendiren bir lezzet olan Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden, turistlerin yemeden ülkesine dönmediği , bizim ise özel yemeklerimizin en önemlileri arasında yer alan Urfa kebap, tarifi araştırılan yemekler listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki evde Urfa kebabı nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan Urfa kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

EVDE URFA KEBAP NASIL YAPILIR?

URFA KEBAP MALZEMELERİ

  • 1 kilo az yağlı dana kıyma
  • 50 gram çekilmiş kuyruk yağı
  • 1 orta boy soğan rendesi
  • 3 diş sarımsak rendesi
  • 1 tepeleme tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz

Közlemek için;

  • 10 adet salkım domates
  • 10 adet çarliston biber
  • 10 adet kebaplık soğan

URFA KEBAP YAPILIŞI

  • Kebaplık malzemeleri bir kabın içine alarak iyice yoğuruyoruz.
  • Ağzını streçleyerek dolapta birkaç saat dinlendiriyoruz.
  • Mandalinadan biraz daha büyük topaklar alarak hafif rulo yapıp kebap şişini içine geçiriyoruz.
  • Elimizle hafif sıkarak şiş boyuna göre yerleştirip üzerini biraz düzlüyoruz.
  • Yağlı kağıt serili tepsiye dizip kenarlarına sebzeleri yerleştiriyoruz.
  • 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz.
  • (Pişirme süresini kendi fırınınıza göre de ayarlayabilirsiniz.)
  • Kebabın üst yüzeyi kızardığında alt üst ederek kebaplarımızın diğer yüzeyinin de kızarmasını sağlıyoruz.
  • Pişen kebabımızı pide, közlenmiş sebze, soğan salatası ve içecek eşliğinde servis ediyoruz.

URFA KEBAP PÜF NOKTALARI

  • Tarifte kuyruk yağı kullanmak istemiyorsanız etiniz orta yağlı olmalı veya yağsız ete sıvı yağ ekleyerek de kebap yapabilirsiniz. Kuyruk yağının olmayışı lezzeti biraz değiştirebilir.
  • Kebap harcı hazırlandıktan sonra dilerseniz 12 saate kadar buzdolabında dinlendirebilirsiniz.

__AFİYET OLSUN__

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