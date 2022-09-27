ŞEFTALİ KEBABI TARİFİ | Şeftali kebabı nasıl yapılır? Evde şeftali kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ŞEFTALİ KEBABI TARİFİ | Mideleri şenlendiren bir lezzet olan Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden, turistlerin yemeden ülkesine dönmediği , bizim ise özel yemeklerimizin en önemlileri arasında yer alan şeftali kebabı, tarifi araştırılan yemekler listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki evde şeftali kebabı nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan şeftali kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

EVDE ŞEFTALİ KEBABI NASIL YAPILIR?

ŞEFTALİ KEBABI MALZEMELERİ

Dana gömlek yağı

Kuzu da olur

250 gr Yağsız kıyma

1 baş kuru soğan

2 adet yeşil biber

Kıymanın aldığı kadar galeta unu

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı su

ŞEFTALİ KEBABI YAPILIŞI

lk iş soğanımızı rendeleyip galeta unuyla yumuşatarak ovuyoz sonra kıymamızı, biberimizi, baharatlar ve tuzuda ekleyip iyce yoğuruyoruz ve bir saat dinlendiriyoz.

Yıkanıp süzülen gömlek yağımızı köfteye göre kesip sarıyoz, ben ceviz büyüklüğünde köfteler yaptım, gömlek yağınıda el büyüklüğünde kesip sardım resimler yardımcı olacaktır.

Sardığımız köfteleri fırın tepsisine dizip 200 derecede 25 dakika pişiriyoruz benim fırın bu sürede pişirdi fırından fırına değişiklik oluyor pişirmeyi sizler kendi fırınınıza göre yapabilirsiniz, çok güzel ve kolay bir o kadar da lezzetli bir tarif.

ŞEFTALİ KEBABI PÜF NOKTALARI