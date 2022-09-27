ALTI EZMELİ KEBAP TARİFİ | Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ALTI EZMELİ KEBAP TARİFİ | Mideleri şenlendiren bir lezzet olan Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden, turistlerin yemeden ülkesine dönmediği, bizim ise özel yemeklerimizin en önemlileri arasında yer alan altı ezmeli kebap, tarifi araştırılan yemekler listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki evde altı ezmeli kebap nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan altı ezmeli kebap tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ALTI EZMELİ KEBAP NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ

1 kilo yağılı kıyma

6 tane domates

10 tane arpacık soğan

8 tane yeşil biber acı

Yarım demet maydanoz

2 paket karbonat

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı yağ

Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI

Öncelikle kıymayı bir kaba alın bir tutam tuz ekliyoruz.

Daha sonra bir güzel yoğuruyoruz.

İnce hamur gibi özleşinceye kadar .

Daha sonra kıyma için şişler oluyor, onları kullanacaksanız bi kasenin içine karbonatları dökün ,üzerine yarım çay bardağı su ekleyin.

Daha sonra elinizi karbonatlı suyla ıslatıp kıymadan bir tutam alarak şişe dizin.

Bir güzle bastıra bastıra arada elinizi karbonatlı suya batırın dağılmamasını engelliyor.

Kıymanız bitinceye denk aynı işlemi devam edin.

Ondan sonra mangalda pişirin.

Aynı zamanda domates, biber, soğanları mangalda közleyin .

Ondan sonra pişen domatesleri soyun.

Bardak yardımıyla ezin. Üzerine yağ ve tuz ekleyip karıştırın.

Ardından sunum tepsisinin altına yayın daha sonra soğan biberleri soyun onları da tepsiye alın.

Ortalarına pişen kıyma kebaplarını dizin.

Üzerine doğradığınız maydanozları serpin.

__AFİYET OLSUN__