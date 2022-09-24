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KURU FASULYE TARİFİ | Kuru fasulye nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Sofraların en vazgeçilmez yemeği, bakliyatların en sevileni kuru fasulye, arama motorlarında tarifi en sık araştırılan konulardan biri oldu. Etli, sucuklu, pastırmalı çeşitleriyle ya da etsiz olarak tüketilebilen kuru fasulye tarifi merak ediliyor. Peki Kuru fasulye nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? Detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 15:30
KURU FASULYE TARİFİ | Kuru fasulye nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

KURU FASULYE TARİFİ | Mütevazı sofraların vazgeçilmez yemeği olan, kolay yapımı ve lezzetiyle büyük küçük herkesin sevdiği, hem yemek olarak tüketilebilen hem de piyazıyla meze olarak mideleri şenlendiren kuru fasulyenin tarifi arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. En güzel kuru fasulyeyi yapmak isteyenler için biz de haberimizde Kuru fasulye nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? sorularını cevapladık. İşte detaylar...

KURU FASULYE TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı kuru fasulye
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet kırmızı süs biberi
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kimyon

KURU FASULYE NASIL YAPILIR?

YAPILIŞI

  • Kuru fasulyeler 1 gece önceden suya ıslanır. Islama suyu dökülüp yeni su eklenerek haşlanır.
  • Minik küpler halinde doğranmış kuru soğan ve biber sıvı yağda pembeleşene kadar kavrulur.
  • Üzerine salçalar eklenerek karıştırılır, haşlanmış kuru fasulyeler de eklenerek kavrulmaya devam edilir (etsiz kuru fasulyede su eklenmeden önce bolca kavurmak gerekir.)
  • Yaklaşık 3-4 dk. kavrulduktan sonra üzerini 3 parmak geçecek kadar su eklenir baharatlar da eklenerek harlı ateşte 5 dk. kadar pişirilip altı kısılır.
  • Fasulyeler yumuşayana kadar pişirilir (fasulyenin cinsine göre değişiklik gösterir.)

KURU FASULYE PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Kuru fasulyeleri 1 gece önceden ıslattığımız zaman pişirmeniz daha kolay olacaktır. Bu yüzden fasulyeleri 1 gece önceden ıslamalısınız.

Fasulyeleri düdüklüde pişirdiğinizde çok daha kısa süre de pişirebilirsiniz.

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