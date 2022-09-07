PERDE PİLAVI TARİFİ - Perde Pilavı nasıl yapılır? | Perde pilavı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Özel gün sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan, bademiyle, tavuğuyla, üzeirndeki hamuruyla hem misafir ağırlamaya uygun hem de kendinizi ve ailenizin midesini şenlendirmek için tercih edebileceğiniz perde pilavının tarifi, son günlerde en çok aratılanlar listesi arasındaki yerini aldı. Buluşu çok eski yıllara dayanan ve günümüze kadar tlezzeti eksilmeden gelen perde pilavı için arama motorlarında aratılan Perde pilavı tarifi, Perde Pilavı nasıl yapılır? sorularının cevabını ve perde pilavı malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

PERDE PİLAVI TARİFİ

MALZEMELERİ

İç Pilavı için:

3 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

4.5 su bardağı su ve tavuk suyu karışımı

2 adet tavuk budu

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

200 g çiğ badem

1 kahve fincanı dolmalık fıstık

Karabiber, tuz

Hamuru için:

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı zeytinyağı

Tuz

Aldığı kadar un

PERDE PİLAVI TARİFİ VE YAPILIŞI

İç Pilav Tarifi:

İlk olarak tavuk butları haşlanır. Ardından tavuk suyu ile pilavın yapımına başlanır.

Margarini pilav tenceresinde eritin ve yıkayıp suyunu iyice süzdüğünün pirinçleri yağda 3-4 dakika kadar kavurun.

Haşladığınız tavukların suyundan 2 kasesini pirinçlerin üzerine ekleyin.

Yarım yemek kaşığı da tuz ekleyerek kapağını kapatın.

Pilav tam olarak pişmeden, hala diriyken ocaktan alın.

Didiklediğiniz tavukları, kuş üzümünü ve karabiberi pilav ile iyice harmanlayın.

Hamur Tarifi:

Tüm hamur malzemeleri karıştırarak hamurunuzu yoğurun.

Hamuru biri küçük biri büyük iki parçaya ayırın.

Büyük olanı 3 mm kalınlığında açıp kabın tabanına, kenarları da kapatacak şekilde güzelce yerleştirin.

İçine pilavı boşaltın.

Hamurun küçük parçasını da aynı şekilde açıp pilavın üzerine kapatın.

200 derece ısıtılmış fırında perde pilavını kızarana kadar pişirin. Ters çevirip servis yapın.

PERDE PİLAVI PÜF NOKTALARI

👉Pilavın lezzetli olması için herkesin bildiği ve tercih ettiği gibi butların suyu ile tavuk suyuna pilav yapmalısınız.

👉Pilavınızı daha sonra tekrar fırında pişireceğiniz için ilk başta tam olarak pişirmemelisiniz. Pirinçler biraz diri kalmalı.

👉Hamurunuzu 1 büyük 1 küçük olacak şekilde ayırmalısınız ve küçük olanı pilavın üzerine kullanmalısınız.

👉Perde pilavının görünüşünü güzelleştirmek için hamuru sermeden önce kabın tabanına badem sıralayabilirsiniz.