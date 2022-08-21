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YAPRAK SARMASI TARİFİ | Sarma nasıl yapılır, yaprak sarmasının malzemeleri ve püf noktası nedir?

Yaprak sarması, hem zeytinyağlı hem de etli olarak iki farklı tarif ile hazırlanabilmektedir. İkisi tarif de birbirinden lezzetli olurken; yaprak sarmanın içindeki bazı malzemeler sabit olsa da, yöreye göre içine farklı malzemeler de eklenebilmektedir. Peki, birçok sofranın vazgeçilmezi olan yaprak sarması nasıl yapılır, malzemeleri nedir? İşte yaprak sarması yapmak isteyenler için en lezzetli zeytinyağlı sarma tarifi haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 11:00
YAPRAK SARMASI TARİFİ | Sarma nasıl yapılır, yaprak sarmasının malzemeleri ve püf noktası nedir?

Evde pratik ve lezzetli bir yaprak sarması hazırlamak isteyenler, sofraların favori lezzetlerinden biri olan yaprak sarmasının tarifini araştırmaya başladı. Bayramlarda, özel günlerde sofraların aranan tadı yaprak sarmasının malzemeleri, püf noktası gündemde yerini aldı. İşte zeytinyağlı yaprak sarması tarifine dair merak edilenler...

YAPRAK SARMASI TARİFİ

Zeytinyağlı Sarma Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

1 kg asma yaprağı (salamura veya taze)

İç Harcı İçin Gerekli Malzemeler:

  • 1 çay bardağı zeytinyağı (125 ml)
  • 3 adet kuru soğan
  • 1 adet domates rendesi
  • 2 su bardağı pirinç
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • 1 tatlı kaşığı yenibahar
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 avuç maydanoz
  • 1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)

Pişirmek İçin Gerekli Malzemeler:

  • Yarım limon suyu
  • Limon dilimleri
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe göre)
  • 2,5 su bardağı sıcak su (500 ml)

ZEYTİNYAĞLI SARMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle asma yaprakları eğer taze değilse, suya alarak tuzunun çıkması için bekletelim. Ne kadar çok tuzlu ise o kadar bekletmeniz yararınıza olur hatta suyunu değiştirip tekrar bekletebilirsiniz.
Tencereye zeytinyağını alarak yemeklik doğradığımız soğanları, fıstık ve kuş üzümleriyle kavurun.
Şekeri ekleyip soğanlar şeffaflaşıncaya kadar devam edin.
Yıkanmış pirinci de ilave edip kavurmayı sürdürün.
Domates rendesi, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın.
Suyu ilave edip iç harcı suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirelim ve harcı ocaktan alın.
Küçük küçük doğradığınız maydanozu da ilave ederek karıştırın.
Yaprakları düz bir yere serin ve içerisine çok fazla olmayacak şekilde yaprağın büyüklüğüne göre iç malzemesini yayın.
Yanlarını kapatarak sigara böreği gibi sarın.
Sardığınız yaprakları tencereye düzenli bir şekilde dizerek pişirmeye uygun hale getirin.
Bütün yaprakları sıraladıktan sonra üzerlerine limon dilimleri yerleştirin ve üzerine yarım limonun suyunu sıkın, zeytinyağı ve şekeri de ekleyin.
Sarmaların üzerine gelecek kadar su ilave edin ve üzerini varsa artan yapraklarla kapatın.
Kaynadıktan sonra kısık ateşe alın sık sık suyunu kontrol ederek suyunu çekinceye kadar pişirin.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMANIN PÜF NOKTALARI

  • Sarma tarifinde yaprak seçimi önemlidir, ince ve damarsız yapraklar ile sarmalar çok daha lezzetli olur.
  • İç harcı hazırlarken, yaprakların da tuzlu olduğunu unutmayın, bu nedenle harcın içine koyacağınız tuz miktarını iyi ayarlayın.
  • Pişirme işlemine geçmeden önce tencerenin içine domates, soğan ve limon dilimleri koyarak aroma katabilirsiniz.

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