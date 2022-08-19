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STEAK AND KIDNEY PIE TARİFİ | Steak and kidney pie nasıl yapılır, malzemeleri nedir? - 19 Ağustos Cuma MasterChef 2022

İngiliz Mutfağı'nın sevilen lezzetlerinden steak and kidney pie tarifi gündemde yerini aldı ve MasterChef 2022'nin 19 Ağustos Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde en lezzetli steak and kidney pie yapmak isteyen yarışmacılar, heyecan dolu anlar yaşadı. Peki, steak and kidney pie nasıl yapılır, steak and kidney pie yapmak için gerekli malzemeler nedir? İşte evde steak and kidney pie yapılışı!

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 13:20 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 13:40
STEAK AND KIDNEY PIE TARİFİ | Steak and kidney pie nasıl yapılır, malzemeleri nedir? - 19 Ağustos Cuma MasterChef 2022

Biftekli, böbrekli pay olarak bilinen steak and kidney pie tarifi araştırılmaya başladı. MasterChef yeni bölümde ekrana gelen Steak and kidney pie yapılışı ve malzemeleri, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Steak and kidney pie yapılışının püf noktası!

STEAK AND KIDNEY PIE TARİFİ

Steak and kidney pie yapmak için gerekli malzemeler:

Hamur için:

  • 500 gram un
  • 250 gram margarin
  • Tuz, kırmızıbiber
  • 2 kahve fincanı rendelenmiş
  • kaşar peyniri
  • 4 adet yumurtanın sarısı, su

İç malzemesi için:

  • 550 gram kontrfile et
  • 175 gram dana böbrek
  • Yarım kahve fincanı un, tuz ve karabiber karışımı
  • Yarım kahve fincanı tereyağı
  • Bir dilim soğan
  • 1 su bardağı + 2 çorba kaşığı sıcak et suyu, tuz, karabiber

STEAK AND KIDNEY PIE TARİFİ

  • İç malzemesi için, kontrfile eti küçük küp küp kesin.
  • Böbreğin de dış zarını temizledikten sonra elinizdeki et büyüklüğünde kesin.
  • Un, tuz ve karabiber karışımıyla birlikte harmanlayın ve eti ilave edin.
  • Yarım kahve fincanı tereyağını eritip, et ve böbreği bıraktıkları suyu çekene dek soteleyin.
  • Bıraktıkları suyu çekmeden önce dilim soğanı ilave edin. 4 dakika daha pişirin. Sıcak et suyunu, tuz ve karabiberi ekleyin.
  • Kısık ateşte 25 dakika boyunca pişirin.
  • Piştikten sonra iç malzemesini ezin.

Hamur yapım aşaması:

Hamur malzemelerini yoğurun ve biri daha büyük olacak şekilde iki parçaya ayırın. Büyük olan parçayı tepsinin kenar kısımlarını da kapatacak şekilde açıp, hafifçe yağlanmış tepsiye yerleştirin. Kenar kısımlarını düzeltin.

Üzerine etli harcı yayın. Tepsinin büyüklüğünde açılmış parçayı ise etli harcın üzerine kapatın ve önceden ısıtılmış orta ısılı fırında 40 dakika boyunca pişirin.

Afiyet olsun.

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