DENİZ TARAĞI NEDİR, NASIL YAPILIR? | Deniz tarağı nasıl temizlenir? Deniz tarağı yapmanın püf noktası ve tarifi!

Deniz tarağı, kabuklu bir deniz ürünüdür ve birçok kişi, deniz tarağının nasıl hazırlandığını merak etmektedir. Derin sularda uzun yıllar yaşayabilen bir deniz kabuklusu olan deniz tarağı, besin değeri bakımından oldukça yüksektir. Denizin sığ kesimlerinde yoğun olarak bulunan deniz tarağı, lüks restaurantların menülerinde başta gelir. İşte deniz tarağı tarifi ve yapılışı...

DENİZ TARAĞI NASIL YAPILIR?

Güzel bir deniz tarağı hazırlamak için zeytinyağı, taze kekik, maldon tuzu ve tane beyaz biberle marine ettiğiniz deniz taraklarını kızgın tavada alt üst ederek mühürleyin.

Güzel bir deniz tarağı hazırlamak için zeytinyağı, taze kekik, maldon tuzu ve tane beyaz biberle marine ettiğiniz deniz taraklarını kızgın tavada alt üst ederek mühürleyin. Tarator sosu hazırlamak için bayat ekmek içini unufak edin ve süt, krema, mayonez, tuz, taze çekilmiş tane beyaz biber ve sarımsak püresi ilavesiyle malzemelerinizi karıştırın.

Yenilebilir toprağı, üç göz şeklini alacak şekilde servis tabağına 1/2'şer yemek kaşığı kadar yerleştirin. Üzerlerine hazırladığınız tarator sostan ekleyin ve yuvaların üzerine mühürlenmiş deniz taraklarını koyup nane sos eşliğinde servis edin.

DENİZ TARAĞI NASIL TEMİZLENİR?

Deniz tarakları temizlenirken oldukça dikkatli olmak gerekmektedir çünkü deniz tarağının nazik bir iç yapısı olduğundan içindeki etli kısım zarar görebilir.

Deniz taraklarını temizlemeden önce bol su ile yıkamanız gerekmektedir.

Deniz taraklarının kabuklarında yer alan küçük yosun ya da kum kalıntılarını sert bir fırça yardımıile iyice temizleyin.

Deniz taraklarının kabuğunu açmak için ise özel istiridye bıçağını kullanarak bıçak yardımıyla açın ve bu bıçak ile deniz tarağının kaslı beyaz bölümünü kabuğundan nazikçe sıyırın.

Deniz tarağının yenen bu kısmını parçalamadan çıkarttıktan sonra bol su ile yıkayın.

Fırınlama, kızartma veya sotelemenin yanı sıra çiğ olarak da farklı damak tatlarına hitap eden deniz tarağını dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz.



DENİZ TARAĞI TARİFİ

6 adet deniz tarağı

Marinasyon İçin Malzemeler:

2 çay kaşığı taze kekik

2 çay kaşığı tane beyaz biber

500 mililitre zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

DENİZ TARAĞI ÖRNEK TARİF