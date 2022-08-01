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AŞURE TARİFİ | Aşure nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Aşure yapmanın püf noktaları nedir? En güzel ve bereketli aşure tarifi...

Muharrem ayının 10. günü 'aşure günü' olarak bilinmektedir. Günün anlam ve önemi sebebiyle evinde aşure yaparak hem sevdikleriyle hem de komşularıyla aşure paylaşmak isteyenler ise en güzel aşure tarifini araştırmaktadır. Peki, aşure nasıl yapılır, aşure için gerekli malzemeler nelerdir? İşte evde lezzetli aşure yapmanın püf noktaları ve en leziz aşurenin yapılışı!

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:40
AŞURE TARİFİ | Aşure nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Aşure yapmanın püf noktaları nedir? En güzel ve bereketli aşure tarifi...

Müslüman alemi tarafından idrak edilen Muharrem ayının 10. günü aşure günüdür ve aşure gününde yapılan aşure, birçok haneyle paylaşılır. Bakliyat, kuruyemiş ve evdeki çeşitli malzemelerin kullanılmasıyla hazırlanan aşureyi yapmanın birçok farklı yolu bulunmaktadır. İsteğe bağlı malzemelerle hazırlanılan ve bereketli sofralara eşlik eden aşureyi evinde hazırlamak isteyenler için en güzel aşure tarifi ve aşure yapmanın öncelikleri haberimizde...

AŞURE YAPIMI İÇİN MALZEMELER (40 PORSİYON)

  • 1 kilogram aşurelik buğday
  • Yarım kilogram nohut
  • Yarım kilogram kuru fasulye
  • 400 gram kuru kayısı
  • 500 gram kuru üzüm
  • Yarım su bardağı süt
  • 7 su bardağı toz şeker
  • 75 gram kuş üzümü
  • 50 gram çam fıstığı
  • 1 kase fındık
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KIVAMLI VE EŞSİZ LEZZETLİ AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşurelik buğdayı 1 gece önceden iyice yıkayıp düdüklü tencerede kısık ateşte 15-20 haşlayalım ve kapağı kapalı halde bekletelim.

Kuru fasulye ve nohutu da aynı şekilde 1 gece önceden ayrı kaplarda suda bekletelim

Ertesi gün nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı düdüklüde haşlayalım ve iyice piştiğine emin olalım.

Aşureyi yapmadan önce 1-2 saat kuru üzüm, kuş üzümü ve kayısıyı ayrı kaplarda kaynar suda bekletelim.

Büyük bir tencereye geceden suyunu ceken aşurelik buğdayı alalım ve içerisine üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edelim.

Fokurdamaya başlayınca içerisine şekerini ekleyelim ve o şekilde kaynayınca nohutu, kuru fasulyeyi, iyice yıkanmış küp küp doğranmış kayısı, kuş üzümü, kuru üzümü, fındık ve fıstığı ekleyelim. İsteğe bağlı olarak süzgeçten geçirilen karanfil suyu ve 1 bardak da sıcak süt ekleyebiliriz.

Aşure kıvamını aldığında altını kapatıp kaselere pay edelim ve üzerini dileğimiz gibi süsleyelim.

AŞURE YAPMANIN PÜF NOKTALARI NEDİR?

  • Aşure bol malzemeli ve çok su isteyen bir yiyecek olduğu için, pişirme tencerenizi mümkün olduğunca büyük seçmelisiniz.
  • Malzemelerin kaynamasının ardından ortaya çıkan sarı su mutlaka süzülür.
  • Karanfil eklemek istediğinizde, aşureyi pişirmeden önce birkaç adet karanfili 1 fincan suda kaynatıp bu suyu ekleyebilirsiniz.
  • Aşure kısık ateşte yapılmalıdır. Kısık ateşte ağırdan pişen aşure daha lezzetli bir tat verecektir.

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