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LOKUM KIVAMINDA YUMUŞACIK KAVURMA NASIL YAPILIR? | Kurban kavurması nasıl yapılır, en lezzetli kavurma tarifi ve püf noktası!

Kurban Bayramı'nda sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan kavurma, özellikle de kurban etinden yapıldığında dinlendirilmesi gerektiği için ilk günlerde tüketildiğinde daha sert olabilir. Peki, lokum kıvamında bir lezzet elde etmek için ne yapmak gerekir, yumuşak ve lezzetli kavurmanın püf noktası nedir? İşte kurban etinden döküm döküm yumuşacık kavurma tarifi!

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:00
LOKUM KIVAMINDA YUMUŞACIK KAVURMA NASIL YAPILIR? | Kurban kavurması nasıl yapılır, en lezzetli kavurma tarifi ve püf noktası!

Lezzetli ve yumuşacık bir kavurma yapmak isteyen vatandaşlar, kurban etinden lokum kıvamında kavurma yapmak için bilinmesi gereken püf noktaları araştırmaya başladı. Peki, kuzu kavurma nasıl yapılır, dana kavurma tarifi nedir? İşte bayram sofrası dendiğinde akıllara gelen ilk lezzetlerden biri olan kavurmanın incelikleri...

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AĞIZDA DAĞILAN LOKUM KIVAMINDA KAVURMA TARİFİ

KAVURMA YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 kilogram kuşbaşı et (kuzu ya da orta yağlı dana eti)
  • 2 adet soğan(iri küpler halinde doğranmış)
  • 3 adet köy biberi(doğranmış)
  • 2 adet domates(soyulmuş, küp doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik

KAVURMA YAPILIŞI

Tavanın içine 2 yemek kaşığı sıvı yağı koyun ve kızdırın. Üzerine 1 kilogram kuşbaşı kuzu etini ilave edin. Etleri yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Etler hafif kızardığında, küp küp doğradığınız 2 adet soğanı tavaya ilave edin ve karıştırın. Soğanlar sotelendikten sonra 3 adet yeşil köy biberini de tavaya ekleyin. Sac kavurmayı yüksek ateşte pişirdiğimizden dolayı, malzemeler tavanın dibine yapışıp yanmaması için ara ara karıştırmayı sürdürün.

Biberler de sotelendikten sonra 2 adet soyulmuş, küp doğranmış domatesleri ekleyin. Domatesler piştikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağ ekleyin ve karıştırın.

İstediğiniz baharatları ekleyip 2-3 dakika karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin.

KURBAN ETİNDEN YUMUŞACIK KAVURMA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Etin Sırt Bölümü Kullanılmalı

Kavurma yapmak için uygun yer, sırt kısmıdır. Kurbanın en lezzetli eti kontrfile, antrikot, T-Bone, pirzola olarak bilinmektedir.
Yumuşak bir kavurma yemek için de koyun ve kuzu etinin but ve kol kısmından, dana etinin ise sırt ve kol-kürek kısmından tercih edebilirsiniz.

Et Dinlendirmeli

Kurban etinden kavurma yapılmadan önce etin en az üç saat dinlendirilmiş olması gerekmektedir.

Elma Sirkesi
Etler pişerken suyunu saldığında 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi koyarsanız, etleriniz çok daha yumuşak olacaktır.

Tuzu Ne Zaman Attığınız Çok Önemli

Kavrulan kuşbaşı etleri ocaktan almadan önce az miktar tuz serpebilirsiniz. Tuzu erken eklerseniz, etleriniz çok sert olur. Bu yüzden kavurmalar pişmeye yakın tuz eklemesi yapmanız etin yumuşak olması için önemlidir.

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