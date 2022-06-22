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MEYVELİ BÜZ KÜPLERİ NASIL YAPILIR? | Yaz aylarında kendinizi özel hissettirecek buz gibi bir tarif: İçeceklerinizin vazgeçilmezi olacak!

Yaz aylarının gelmesiyle başlayan sıcak günler, hemen hemen herkes için zorlu geçmektedir ve sıcaklıklarla birlikte artan sıvı kaybı da birçok kişinin susamasına neden olmaktadır. Hem su içmeyi keyifli bir hale getirmek hem de diğer içecekleri yeni aromalarla buluşturmak isteyenler, evde meyveli buz küpü (kalıpları) yapmak için araştırmalara devam ederken; 'evde meyveli buz küpü nasıl yapılır, hangi meyvelerle buz kalıbı hazırlanabilir, meyveli buz küpleri hangi içeceklere atılır?' sorularının cevabı haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 12:30
MEYVELİ BÜZ KÜPLERİ NASIL YAPILIR? | Yaz aylarında kendinizi özel hissettirecek buz gibi bir tarif: İçeceklerinizin vazgeçilmezi olacak!

Yaz aylarında ferahlatan, su içerken dahi keyif almanızı sağlayan festival tadında meyveli buz küplerinin tarifi gündemde yerini aldı. Hem sağlıklı hem pratik hem de lezzetli içecekler için oldukça uygun bir seçim olan meyveli buz küplerinin tarifi, yapılışı ve malzemeleri haberimizde...

MEYVELİ BUZ KÜPÜ (MEYVELİ BUZ KALIBI) TARİFİ

Meyveli Buz Küpü İçin Gerekli Malzemeler:

  • Çilek
  • Bögürtlen
  • Limon
  • Nane
  • Üzüm
  • Portakal kabuğu
  • Çeşitli Buz kalıpları
  • Su

Not: Meyveli buz kalıbının içine en sevdiğiniz meyvelerden seçip atabilir ya da çeşitli meyveleri karıştırabilirsiniz. Ekstra aroma vermek için içine reçel ya da sos da ilave edebilirsiniz. Unutmayın, festival tadında bir içeceğe özgür bir ruh yakışır! İstediğiniz malzemelerle, harika bir meyve küpü yapabilirsiniz.

Meyveli Buz Küpünün Yapılışı:

Kullanmak istediğiniz malzemeleri buz kalıbının içine koyup üzerine su ekleyin ve ardından buzluğa yerleştirin. Arzu ederseniz meyvelerin suyunu sıkıp ekleyebilir ya da püresini de yapıp dondurabilirsiniz.

Not: Farklı şekillerde buz kalıpları kullanarak içeceklerinizi daha zevkli bir hale getirebilirsiniz.

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