Haberler Yemek Tarifleri 🍓ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR? | Çilek reçeli ne zaman yapılır? En lezzetli ev yapımı çilek reçeli tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

🍓ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR? | Çilek reçeli ne zaman yapılır? En lezzetli ev yapımı çilek reçeli tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Çilek mevsiminin gelmesiyle birlikte, kış için ve yaz aylarında da tüketebilmek için en sevilen meyvelerden biri olan çilekten reçel yapmak isteyenler, 'çilek reçeli ne zaman yapılır, çilek mevsimi ne zaman bitecek, evde kıvamlı çilek reçeli nasıl yapılır? Doğal çilek reçeli yapmanın püf noktaları nedir?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte evde çilek reçeli yapımına dair merak edilenler...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 14:03 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 14:30
🍓ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR? | Çilek reçeli ne zaman yapılır? En lezzetli ev yapımı çilek reçeli tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Çilek reçeli yapmak isteyen vatandaşlar, hem doğallığıyla hem lezzetiyle kahvaltı sofralarının ve tatlıların vazgeçilmezlerinden biri olan çilek reçelinin tarifini ve ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Kıvamlı, lezzetli çilek reçeli yapmak isteyenler için gereken malzemeler ve çilek reçelinin püf noktaları haberimizde...

🍓ÇİLEK REÇELİ NE ZAMAN YAPILIR, ÇİLEK MEVSİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bahar aylarında satışı başlasa da, yaz meyvesi olarak bilinen çilekten reçel yapmak için en uygun aylar Haziran ve Temmuz'dur çünkü çilekler tazeyken onlardan reçel yapmak, tarifinizi daha lezzetli hale getirecektir.

Çilek Reçeli İçin Gerekli Malzemeler:

  • 1 kilogram çilek
  • 3 su bardağı şeker
  • Yarım limonun suyu

🍓TANE TANE ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR?

  • Bir gece önceden çilekleri iyice yıkayın.
  • Sap ve yapraklı kısımlarını da ayırın ve çileklere nazik davranmaya gayret edin, ezilmeden temizlenmesi oldukça önemli.
  • temizlenen çilekleri derin bir tencereye alın, üzerine toz şekeri ekleyip, tencerenin kapağını kapatın ve bu şekilde sabaha kadar bekletin.
  • Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte ara ara karıştırara kaynatın, kaynayan karışımın üzerinde oluşan köpükleri de tahta kaşık ile temizleyin.
  • Reçeliniz kaynadıktan sonra kısık ateşte 20 dakika kadar daha pişirmeye devam edin (çektirin)
  • Ocaktan almadan 10 dakika kadar önce limon suyunu üzerine ekleyin.
  • Eğer kıvamı istediğiniz gibi yoğun olmazsa bir süre daha kaynatmaya devam edin fakat soğuyunca kıvam alacağını unutmayın.
  • Çilek reçeliniz koyulaşınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Soğuyan reçelinizi kavanozlara doldurup ağzını sıkı sıkı kapatın.

DİĞER
Hande Erçel, Pınar Deniz, Afra Saraçoğlu... Kırmızı halıda şıklık yarışı! Ünlü isimler cesur kıyafetleriyle göz kamaştırdılar!
Nişanlısı Raziye Oskay'ı sokak ortasında katletmişti! Mahkemede çileden çıkaran sözler
Kanarya bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı
Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor! Kalması için...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Soğuk baklava tarifi
EVDE PRATİK VE KOLAY BAYRAM BAKLAVASI TARİFİ | Evde baklava nasıl yapılır? Hazır yufkadan çıtır çıtır burma baklava...
MÜZEKART NASIL ALINIR?
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?
NOROVİRÜS NEDİR? | Norovirüs belirtileri nedir, nasıl tedavi edilir? Norovirüs bulaşıcı mı, nasıl önlenir? Karın ağrısı deyip geçmeyin!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... 14:19
PSG'den 38 milyon euro'luk transfer! PSG'den 38 milyon euro'luk transfer! 14:13
İki başkan adayı da istiyor! Dünyaca ünlü yıldız... İki başkan adayı da istiyor! Dünyaca ünlü yıldız... 14:05
Giresunspor Başkanı fotomac.com.tr'ye açıkladı! Okan Kocuk... Giresunspor Başkanı fotomac.com.tr'ye açıkladı! Okan Kocuk... 11:59
aMarin Cilic Daniil Medvedev'i devirdi! aMarin Cilic Daniil Medvedev'i devirdi! 11:50
Kahn'dan Lewa'ya uyarı! "Farkına varması lazım" Kahn'dan Lewa'ya uyarı! "Farkına varması lazım" 11:48
Daha Eski
Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor! Kalması için... Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor! Kalması için... 11:35
Bandırmaspor - İstanbulspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - İstanbulspor maçı saat kaçta? 10:09
Daha önce de ilgilenmişti! Fırtına'ya önerildi Daha önce de ilgilenmişti! Fırtına'ya önerildi 09:50
Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 09:47
F.Bahçe'nin yeni hocası geliyor! İşte tarihi F.Bahçe'nin yeni hocası geliyor! İşte tarihi 09:08
Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti! Flaş gelişme Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti! Flaş gelişme 08:24