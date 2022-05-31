🍓ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR? | Çilek reçeli ne zaman yapılır? En lezzetli ev yapımı çilek reçeli tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Çilek reçeli yapmak isteyen vatandaşlar, hem doğallığıyla hem lezzetiyle kahvaltı sofralarının ve tatlıların vazgeçilmezlerinden biri olan çilek reçelinin tarifini ve ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Kıvamlı, lezzetli çilek reçeli yapmak isteyenler için gereken malzemeler ve çilek reçelinin püf noktaları haberimizde...
🍓ÇİLEK REÇELİ NE ZAMAN YAPILIR, ÇİLEK MEVSİMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Bahar aylarında satışı başlasa da, yaz meyvesi olarak bilinen çilekten reçel yapmak için en uygun aylar Haziran ve Temmuz'dur çünkü çilekler tazeyken onlardan reçel yapmak, tarifinizi daha lezzetli hale getirecektir.
Çilek Reçeli İçin Gerekli Malzemeler:
- 1 kilogram çilek
- 3 su bardağı şeker
- Yarım limonun suyu
🍓TANE TANE ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR?
- Bir gece önceden çilekleri iyice yıkayın.
- Sap ve yapraklı kısımlarını da ayırın ve çileklere nazik davranmaya gayret edin, ezilmeden temizlenmesi oldukça önemli.
- temizlenen çilekleri derin bir tencereye alın, üzerine toz şekeri ekleyip, tencerenin kapağını kapatın ve bu şekilde sabaha kadar bekletin.
- Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte ara ara karıştırara kaynatın, kaynayan karışımın üzerinde oluşan köpükleri de tahta kaşık ile temizleyin.
- Reçeliniz kaynadıktan sonra kısık ateşte 20 dakika kadar daha pişirmeye devam edin (çektirin)
- Ocaktan almadan 10 dakika kadar önce limon suyunu üzerine ekleyin.
- Eğer kıvamı istediğiniz gibi yoğun olmazsa bir süre daha kaynatmaya devam edin fakat soğuyunca kıvam alacağını unutmayın.
- Çilek reçeliniz koyulaşınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Soğuyan reçelinizi kavanozlara doldurup ağzını sıkı sıkı kapatın.