SOĞUK BAKLAVA TARİFİ | Bayramda misafirlerine soğuk baklava ikram etmek isteyenler için soğuk baklava malzemeleri, yapılışı ve püf noktası!

RAMAZAN BAYRAMI TATLI TARİFİ |Hazır yufkadan pratik ve lezzetli bir bayram tatlısı hazırlamak isteyenler 'hazır baklava yufkasıyla sütlü soğuk baklava tarifi nasıl yapılır, soğuk baklava yapmak için gerekli malzemeler nedir, evde soğuk baklava yapmanın püf noktası neler?' sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor. İşte 2022 Ramazan Bayramı'na damgasını vuracak en lezzetli sütlü soğuk baklava tarifi!

HAZIR BAKLAVA YUFKASINDAN PRATİK SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

SÜTLÜ SOĞUK BAKLAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

Hazırlamak İçin Gerekli Malzemeler:

1 paket baklavalık yufka

200 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Arası İçin Gerekli Malzemeler:

1 su bardağı antep fıstığı

Şerbet İçin Gerekli Malzemeler:

2,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

Üzerini Süslemek İçin Gerekli Malzemeler:

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı pudra şekeri

80 gram rendelenmiş çikolata

NOT: İsteğe göre iç malzemesini ceviz, fıstık, fındık olarak değiştirebilir; üzerine çikolata rendesi yerine toz fıstık da serpiştirebilirsiniz.

Evde Sütlü Soğuk Baklava Yapmanın Püf Noktası Nedir?

Hazırlamış olduğumuz şerbet tamamen çekti. Altı nemli, yumuşak üstü çıtır çıtır bir baklava oldu. Ama siz daha yumuşak ve şerbeti fazla olsun isterseniz sütü bir bardak fazla koyabilirsiniz. Ona göre de şekeri yarın bardak kadar arttırın.

EVDE SÜTLÜ SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbetimizi yapmakla başlayın. Tencereye su, süt ve şekeri koyarak şeker eriyinceye kadar karıştırın. 5 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Tereyağını eritin. Üzerinde oluşan köpüğü almak içinde süzgecin içine havlu kağıt serin ve tereyağını dökün. İyice süzüldükten sonra köpükten arınan tereyağının içerisine sıvı yağ ekleyin.

Yufkalarınızı tezgaha serin ve borcam boyutunda kesin.

Yufkaları ikiye ayırın. Alt tabana 20 yaprak, üst tabana da 22 yaprak kullanın. Üzeri için ayırdığınız yufkaları temiz bir beze sarın ki kurumasın.

Borcamı yağlayın. Bir yaprak yufkanızı borcama yerleştirip üzerini yağlayın.

Her yufka arasını yağlayarak üst üste dizin.

En üst yufkayı serip üzerini yağlamadan fıstıkları yayın ve biraz yağ gezdirin.

Geri kalan yufkaları da aynı şekilde her katı yağlayarak üst üste dizin. İstenilen büyüklükte kare kare keserecek üzerine kalan yağı sürün.

170 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında yaklaşık 45 dakika üzeri güzelce kızarana kadar pişirin. Altının iyice piştiğinden emin olun.

Baklavanızı piştikten sonra 10 dakika dinlendirin. İlk sıcağı çıkan baklavanıza soğuk şerbeti kepçe yardımıyla dökün. 2-3 saat dinlenmeye bırakın.

Tatlının üzerine kakao ve pudra şekerini karıştırın ve her yerine gelecek şekilde eleyin. Rendelenmiş çikolatayı da üzerine serpin.

En son olarak toz Antep fıstığıyla süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.