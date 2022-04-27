Haberler Yemek Tarifleri SOĞUK BAKLAVA TARİFİ | Bayramda misafirlerine soğuk baklava ikram etmek isteyenler dikkat! Soğuk baklava malzemeleri, püf noktası!

SOĞUK BAKLAVA TARİFİ | Bayramda misafirlerine soğuk baklava ikram etmek isteyenler dikkat! Soğuk baklava malzemeleri, püf noktası!

Ramazan Bayramı için baklava hazırlıkları başladı, milyonlarca vatandaş en güzel bayram tatlısını yapmak için tarifleri araştırmaya başladı. Bayramda gelecek misafirlerine hem lezzetli, hem farklı hem de buz gibi bir tatlı sunmak isteyenler; en kolay soğuk baklava tarifini ve soğuk baklavanın nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte hazır yufkadan pratik ve leziz sütlü soğuk baklava tarifi!

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 15:11 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 15:34
SOĞUK BAKLAVA TARİFİ | Bayramda misafirlerine soğuk baklava ikram etmek isteyenler dikkat! Soğuk baklava malzemeleri, püf noktası!

RAMAZAN BAYRAMI TATLI TARİFİ |Hazır yufkadan pratik ve lezzetli bir bayram tatlısı hazırlamak isteyenler 'hazır baklava yufkasıyla sütlü soğuk baklava tarifi nasıl yapılır, soğuk baklava yapmak için gerekli malzemeler nedir, evde soğuk baklava yapmanın püf noktası neler?' sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor. İşte 2022 Ramazan Bayramı'na damgasını vuracak en lezzetli sütlü soğuk baklava tarifi!

HAZIR BAKLAVA YUFKASINDAN PRATİK SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

SÜTLÜ SOĞUK BAKLAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

Hazırlamak İçin Gerekli Malzemeler:

  • 1 paket baklavalık yufka
  • 200 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Arası İçin Gerekli Malzemeler:

  • 1 su bardağı antep fıstığı

Şerbet İçin Gerekli Malzemeler:

  • 2,5 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı süt

Üzerini Süslemek İçin Gerekli Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 80 gram rendelenmiş çikolata

NOT: İsteğe göre iç malzemesini ceviz, fıstık, fındık olarak değiştirebilir; üzerine çikolata rendesi yerine toz fıstık da serpiştirebilirsiniz.

EVDE PRATİK VE KOLAY BAYRAM BAKLAVASI TARİFİ | Evde baklava nasıl yapılır? Hazır yufkadan çıtır çıtır burma baklava... Devamını Oku BUNU DA OKU

Evde Sütlü Soğuk Baklava Yapmanın Püf Noktası Nedir?

Hazırlamış olduğumuz şerbet tamamen çekti. Altı nemli, yumuşak üstü çıtır çıtır bir baklava oldu. Ama siz daha yumuşak ve şerbeti fazla olsun isterseniz sütü bir bardak fazla koyabilirsiniz. Ona göre de şekeri yarın bardak kadar arttırın.

EVDE SÜTLÜ SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

  • İlk olarak şerbetimizi yapmakla başlayın. Tencereye su, süt ve şekeri koyarak şeker eriyinceye kadar karıştırın. 5 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Tereyağını eritin. Üzerinde oluşan köpüğü almak içinde süzgecin içine havlu kağıt serin ve tereyağını dökün. İyice süzüldükten sonra köpükten arınan tereyağının içerisine sıvı yağ ekleyin.
  • Yufkalarınızı tezgaha serin ve borcam boyutunda kesin.
  • Yufkaları ikiye ayırın. Alt tabana 20 yaprak, üst tabana da 22 yaprak kullanın. Üzeri için ayırdığınız yufkaları temiz bir beze sarın ki kurumasın.
  • Borcamı yağlayın. Bir yaprak yufkanızı borcama yerleştirip üzerini yağlayın.
  • Her yufka arasını yağlayarak üst üste dizin.
  • En üst yufkayı serip üzerini yağlamadan fıstıkları yayın ve biraz yağ gezdirin.
  • Geri kalan yufkaları da aynı şekilde her katı yağlayarak üst üste dizin. İstenilen büyüklükte kare kare keserecek üzerine kalan yağı sürün.
  • 170 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında yaklaşık 45 dakika üzeri güzelce kızarana kadar pişirin. Altının iyice piştiğinden emin olun.
  • Baklavanızı piştikten sonra 10 dakika dinlendirin. İlk sıcağı çıkan baklavanıza soğuk şerbeti kepçe yardımıyla dökün. 2-3 saat dinlenmeye bırakın.
  • Tatlının üzerine kakao ve pudra şekerini karıştırın ve her yerine gelecek şekilde eleyin. Rendelenmiş çikolatayı da üzerine serpin.
  • En son olarak toz Antep fıstığıyla süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

DİĞER
Kenan İmirzalıoğlu'nun zor anları! Kenan İmirzalıoğlu'nun şoförü aracı yolun ortasına bırakınca olanlar oldu!
Seda Sayan Sibel Can'la geçmişe gitti o anlar sosyal medyayı salladı! Bomba yorum dikkat çekti: "Emret öleyim şarkısında kime seslendiler?"
F.Bahçe'de hoca karmaşası! Yönetim ikiye bölündü
Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilkleri yaşadı! 42 yıl sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EVDE PRATİK VE KOLAY BAYRAM BAKLAVASI TARİFİ | Evde baklava nasıl yapılır? Hazır yufkadan çıtır çıtır burma baklava...
Kerebiç nasıl yapılır, malzemeleri neler?
2022 Ramazan Bayramı hutbesinin konusu nedir?
BAYRAMDA EFT - HAVALE YAPILIR MI?
BAYRAMDA AVM AÇIK MI?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dorukhan Toköz tarihe geçti! Dorukhan Toköz tarihe geçti! 15:31
Lorient - Reims maçı saat kaçta? Lorient - Reims maçı saat kaçta? 15:29
Valerien Ismael: Beklentinin farkındayız! Valerien Ismael: Beklentinin farkındayız! 15:28
Brest - Clermont maçı saat kaçta? Brest - Clermont maçı saat kaçta? 15:24
Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta? 15:15
Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:06
Daha Eski
F.Bahçe'de hoca karmaşası! Yönetim ikiye bölündü F.Bahçe'de hoca karmaşası! Yönetim ikiye bölündü 14:58
West Ham United - Arsenal maçı saat kaçta? West Ham United - Arsenal maçı saat kaçta? 14:42
Trabzonspor bayrağı İstanbul'da köprüye asıldı! Trabzonspor bayrağı İstanbul'da köprüye asıldı! 14:10
Deniz Öncü İspanya'da 4. oldu! Deniz Öncü İspanya'da 4. oldu! 13:58
Ankaragücü Süper Lig için sahaya çıkıyor Ankaragücü Süper Lig için sahaya çıkıyor 13:42
Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 13:32