Haberler Yemek Tarifleri EVDE PRATİK VE KOLAY BAYRAM BAKLAVASI TARİFİ | Evde baklava nasıl yapılır? Hazır yufkadan çıtır çıtır burma (büzme) baklava...

EVDE PRATİK VE KOLAY BAYRAM BAKLAVASI TARİFİ | Evde baklava nasıl yapılır? Hazır yufkadan çıtır çıtır burma (büzme) baklava...

Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken; baklava almak yerine evde hem daha sağlıklı hem daha ekonomik ev yapımı baklava yapmak isteyenler, evde kolay baklava tarifini araştırmaya başladı. Hem zahmetsiz, hem lezzetli bir baklava tarifi arayanlar için hazır baklava yufkasından çıtır çıtır, cevizli, fıstıklı, antepli burma baklava tarifi ve püf noktası haberimizde!

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 13:00 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 13:00
EVDE PRATİK VE KOLAY BAYRAM BAKLAVASI TARİFİ | Evde baklava nasıl yapılır? Hazır yufkadan çıtır çıtır burma (büzme) baklava...

Hazır yufkadan ev yapımı büzme baklava tarifi gündemde yerini aldı. Pratik bir tarif olan ve bayramda misafirlerini lezzetli bir tatla ağırlamak isteyenler 'ev yapımı büzme baklava nasıl yapılır, hazır yufkadan baklava yapmak için hangi malzemeler gerekir, çıtır çıtır burma baklava tarifinin püf noktası nedir?' sorularını araştırmaya başladı. 'Bayramda ne tatlısı yapsam, bayramda nasıl baklava yapılır?' diye merak edenker için evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz lezzetli ve çıtır burma baklava tarifi...

BURMA (BÜZME) BAKLAVA TARİFİ

  • 1 paket baklavalık yufka
  • 3 su bardağı ceviz içi
  • 2 yemek kaşığı susam (isteğe bağlı)
  • 1 paket tereyağı (250 gram)
  • Şerbeti için;
  • 2 su bardağı şeker (silme doldurulacak)
  • 2 su bardağı su
  • 1 adet karanfil
  • 4-5 damla limon suyu

ADIM ADIM PRATİK BURMA (BÜZME) BAKLAVA TARİFİ

  • Önce karanfil, şeker ve suyu bir tencereye koyup kaynatıyoruz, ardından limon suyunu sıkıp, bir-iki dakika daha kaynatıp, ocaktan alıyoruz. (limon suyu isteğe göre kullanılmayabilir, tercih etmeyenler olabilir.)
  • Şerbeti, baklavanın üstüne soğuk dökeceğimiz için mümkünse üstünü açık bırakıp, soğumasını sağlıyoruz. (Üzerini temiz ince bir bez ile kapatabilirsiniz.)
  • Tereyağını eritiyoruz.
  • Cevizleri dişe gelecek şekilde kırıyoruz, susamla karıştırıyoruz. (isterseniz susam kullanmayabilirsiniz)
  • Yufkayı tezgaha açıp, üzerine tereyağını serpiyoruz.
  • İkinci yufkayı da onun üzerine koyup onun da üzerini yağlıyoruz ve cevizli, susam karışımını koyuyoruz.
  • Yufkanın kısa kenarından başlayarak oklavaya sarıyoruz.
  • Sağından ve solundan sıkıştırarak, yufkayı büzdürüyoruz ve dikkatlice oklavadan yağlanmış tepsiye tek hamlede çıkarıyoruz.
  • İç bitene kadar yufkalara sırasıyla aynı işlemleri uygulamaya devam ediyoruz.
  • Kalan tereyağını, tepsideki baklavaların hepsine değecek şekilde, üzerine döküyoruz.
  • 180 C derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyoruz. (yaklaşık 40-45 dakika)
  • Fırından çıkardığımız baklavayı 10 dakika dinlenmesi için bekletiyoruz.
  • İstediğimiz boyutlarda kesiyoruz ve soğumuş şerbeti üzerine döküyoruz.
  • Üstünü sabaha kadar açık bırakıyoruz ve şerbetini çektirmiş oluyoruz.

İsteğe göre, iç malzemesini antep fıstığı, yer fıstığı gibi farklı malzemelerle de hazırlayabilirsiniz.

BÜZME EV BAKLAVASI YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

  • Şerbet kesinlikle soğuk olmalı.
  • Baklavayı fırından çıkarır çıkarmaz (çok sıcakken) şerbetlemeyin, mutlaka 10 dakika bekletin.
  • Üstüne yapışmaması için oklavayı elimizle yağlıyoruz.
  • Oklava ne kadar ince olursa, büzmelerin kalınlığı da o kadar ince olacaktır.
  • Yufkanın üzerini açık bırakırsanız çabucak kuruyup kırılacaktır, her yufkadan sonra kalanların üzerini örtün.
  • Susamı biraz kavurup, ezerseniz daha kokulu bir tat bırakacaktır.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş Matias Vargas'ı transfer edecek mi? Başkan resmen açıkladı!
Aslı Enver sevgilisi Önder Öztarhan'ı tek kalemde sildi geçti! Evlilik beklerken ayrılık geldi o hamleler herkesi şaşkına çevirdi
Beşiktaş'a İngiltere'den kanat geliyor! Ismael onay verdi
Fenerbahçe Devler Ligi aşkına! İşte Kartal'ın Rizespor 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kerebiç nasıl yapılır, malzemeleri neler?
PORTAKALLI ISLAK KURABİYE TARİFİ | Portakallı ıslak kurabiye nasıl yapılır? Portakallı ıslak kurabiye malzemeleri ve yapılışı!
Hıdırellez ne zaman?
Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek?
KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK? | Mayıs 2022 KYK burs ve kredileri bayramdan önce ödenecek mi?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay 22 yıl sonra Galatasaray'ı yenmek istiyor! Altay 22 yıl sonra Galatasaray'ı yenmek istiyor! 12:41
Eski G.Saraylı Xavier: İslam sayesinde kendimi keşfettim Eski G.Saraylı Xavier: İslam sayesinde kendimi keşfettim 12:34
Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 12:12
Mahkeme kararını verdi! G.Saray'da seçim... Mahkeme kararını verdi! G.Saray'da seçim... 12:00
Antalyaspor Shakhtar'la özel maçta karşılaşacak Antalyaspor Shakhtar'la özel maçta karşılaşacak 11:57
Lucescu'dan flaş sözler: Morutan ve Cicaldau... Lucescu'dan flaş sözler: Morutan ve Cicaldau... 11:50
Daha Eski
Zamalek'i Galatasaray korkusu sardı! O para ödenecek mi? Zamalek'i Galatasaray korkusu sardı! O para ödenecek mi? 11:45
Rizespor-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! Rizespor-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 11:36
Göztepe 'kalım' maçına çıkıyor! Göztepe 'kalım' maçına çıkıyor! 11:06
Mike Tyson'dan şoke eden hareket! Uçakta yolcuyu yumrukladı Mike Tyson'dan şoke eden hareket! Uçakta yolcuyu yumrukladı 10:40
Formula 1'de İtalya GP'si heyecanı! Formula 1'de İtalya GP'si heyecanı! 10:37
Umut Bozok'tan transfer açıklaması! "Teklif olduğunu..." Umut Bozok'tan transfer açıklaması! "Teklif olduğunu..." 10:00