RAMAZAN PİDESİ TARİFİ | Evde pide nasıl yapılır, Ramazan pidesi için gerekli malzemeler nedir? Ramazan pidesi yapılışı ve püf noktası!

Ramazan ayında hemen hemen her evde tüketilen ve hem lezzetiyle hem de geleneksel olarak sofraların vazgeçilmez bir parçası haline gelen Ramazan pidesinin tarifi, yapılışı ve püf noktası gündemde yerini aldı. Peki, Ramazan pidesi nasıl yapılır, evde Ramazan pidesi yapmanın pratik yolu ve pide tarifi haber detaylarında...

🍴RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

🍴Ramazan Pidesi Yapmak İçin Gerekli Malzemeler

5 su bardağı un

2,5 su bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

🍴Pidenin Üzeri İçin Gerekli Olan Malzemeler:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

Susam

Çörekotu

🍴RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak Ramazan pidesi hamuru için uygun bir kase içerisine ufaladığımız yaş mayanın üzerine şeker ve sudan 1 su bardağı kadarını ekleyerek karıştırın ve mayanın erimesini sağlayın.

Ardından yoğurma kabına un ve tuzu alarak karıştırın ve ortasını çukurlaştırın.

Oluşturduğumuz çukurun içerisine hazırladığınız mayayı ekleyin, üzerine toplamda 2,5 su bardağı su olacak şekilde geriye kalan suyu ekleyerek hamuru elinizle yoğurmaya başlayın.

Elde ettiğimiz hamur yumuşak kıvamda bir hamur olacağı için toparlarken ara ara elinizi ıslatın.

Hamurunuz toparlandıktan sonra taşmadan mayalanması için üzerini streçleyin ve temiz bir bez örterek yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurun üzeri açın ve un serptiğimiz tezgaha alıp havasını almak için tekrar yoğurmaya başlayın.

Toparlanan hamuru bir bıçak yardımı ile 2 eşit parçaya kesin ve beze haline getirin. Sonrasında bezeleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine alın.

Hamurların üzerini tekrardan streçleyerek 20-25 dakika kadar daha mayalanmaya bırakın. Bu esnada bizde sosu hazırlamaya başlayın. Bunun için yoğurdu bir kaseye alın ve üzerine yumurta sarısını ilave ederek güzelce çırpın.

Mayası gelen hamurlarımızdan bir tanesinin üzerini açın ve elinizle hafif hafif bastırın.

Daha sonra hazırladığınız sosun yarısını hamurun üzerine alarak elimizle bastırarak açmaya başlayın. Her yerine eşit bastırarak hamuru tepsi genişliğinde, pide formuna getirin.

Pişerken kabaracağı için hamuru mümkün olduğunca inceltin. Özellikle orta kısmına iyice bastırın.

Hamurun ilk önce kenarlarına parmak ucu ile bastırın, daha sonra orta kısmına çizgi çizgi bastırın ve pişerken pidenin şeklinin bozulmaması için bastırdığımız yerlerin defalarca üzerinden geçin.

Son olarak pidenin üzerine susam serpin, isteğe göre çörekotu da serpebilirsiniz. Şeklini de tazeledikten sonra pideyi önceden ısıttığıniz 230°C fırında üzeri güzelce kızarana dek pişirin.

RAMAZAN PİDESİNİN PÜF NOKTASI

Pidenin yumuşacık olması için önceden fırına ısıya dayanıklı bir kap içerisinde su yerleştirin. Diğer pide hamuruna da aynı işlemleri uygulayarak üzeri kızarana kadar pişirmeye devam edelim. Fırından aldığınız pideleri fırın telinin üzerinde temiz bir bez arasına koyun.

Bu sayede pidelerimizin altı buhar yapmayacaktır ve hamur olmayacaktır.