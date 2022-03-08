EN GÜZEL TRİLEÇE TARİFİ! Trileçe nasıl yapılır? Nefis trileçe tarifi

En güzel trileçe nasıl yapılır ? Trileçe malzemeleri ne? Şu anda çok meşhur olan ve İstanbul'un her semtinde bulunan triliçe tatlısının ismi iki İspanyolca kelimenin birleşiminden geliyor; Tres ve Leches, yani Türkçe ifade edersek 'üç' ve 'süt!" Güney Amerika'dan tüm dünyaya yayılan ve Balkanlar'da çok meşhur olan bu tatlının yapılışı ise çok basit... İşte nefis trileçe tarifi ....

Trileçe tatlısı malzemeleri 🎂

Kek yapımı için

👉5 adet yumurta

👉5 çorba kaşığı irmik

👉10 çorba kaşığı tozşeker

👉1 su bardağı sıvıyağ

👉10 çorba kaşığı un

👉1'er paket vanilya ve kabartma tozu

Trileçenin üzeri için

👉2 su bardağı süt

👉2 su bardağı keçi sütü

👉5 çorba kaşığı tozşeker

👉100 gram manda kaymağı

👉1 su bardağı krema

Süslemek için

👉Çilek

Trileçe tatlısı yapılışı

Kek yapımı için yumurtaları bir kaba alıp üzerlerine irmik ve tozşeker ekleyin. Daha sonra iyice çırpın. Daha sonra sıvayağ, un, vanilya ve kabartma tozu ekleyip çırpmaya devam edin. Yaptığınız karışımı kare bir kalıba döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Piştikten sonra fırından alıp soğumaya bırakın.

Trileçenin üzeri için; süt, keçi sütü ve tozşekeri tencereye döküp, tozşeker eriyene kadar karıştırın. Tozşeker eridikten sonra ocaktan alıp, kaymak ve krema ekleyip, karıştırdıktan sonra ılımaya bırakın. Ilık sütlü karışımı ılık kekin üzerine dökün, 5 dakika kadar bekledikten sonra dilimleyin. Dilimlediğiniz çilekleri de kekin üzerini süslemek için kullanın.