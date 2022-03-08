EN GÜZEL TRİLEÇE TARİFİ! Trileçe nasıl yapılır? Nefis trileçe tarifi

Trileçe tatlısı malzemeleri 🎂
Kek yapımı için
👉5 adet yumurta
👉5 çorba kaşığı irmik
👉10 çorba kaşığı tozşeker
👉1 su bardağı sıvıyağ
👉10 çorba kaşığı un
👉1'er paket vanilya ve kabartma tozu
Trileçenin üzeri için
👉2 su bardağı süt
👉2 su bardağı keçi sütü
👉5 çorba kaşığı tozşeker
👉100 gram manda kaymağı
👉1 su bardağı krema
Süslemek için
👉Çilek
Trileçe tatlısı yapılışı
Kek yapımı için yumurtaları bir kaba alıp üzerlerine irmik ve tozşeker ekleyin. Daha sonra iyice çırpın. Daha sonra sıvayağ, un, vanilya ve kabartma tozu ekleyip çırpmaya devam edin. Yaptığınız karışımı kare bir kalıba döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Piştikten sonra fırından alıp soğumaya bırakın.
Trileçenin üzeri için; süt, keçi sütü ve tozşekeri tencereye döküp, tozşeker eriyene kadar karıştırın. Tozşeker eridikten sonra ocaktan alıp, kaymak ve krema ekleyip, karıştırdıktan sonra ılımaya bırakın. Ilık sütlü karışımı ılık kekin üzerine dökün, 5 dakika kadar bekledikten sonra dilimleyin. Dilimlediğiniz çilekleri de kekin üzerini süslemek için kullanın.