Soğuk baklava tarifi... Soğuk sütlü baklava nasıl yapılır? Evde soğuk baklava yapımı...

O son zamanların en popüler tatlısı! Şerbetinde süt kullanılan soğuk baklava, sofraların vazgeçilmez tatlısı olma yolunda hızla ilerliyor. Soğuk baklava, özellikle bildiğimiz baklavaya göre daha hafif olması sebebiyle tercih ediliyor.

Yapımı oldukça kolay olan bu tatlıyı cevizli ve fındıklı da yapabilirsiniz. Üzerine eklenen çikolata parçacıkları tatlının lezzetine lezzet katıyor. Evde yapması da çok pratik tariflerden biri. Bir kez evde yapınca sık sık denemek isteyeceğinizden eminiz.

İşte tüm püf noktaları ve adım adım anlatımıyla karşınızda sütlü soğuk baklava tarifi:

Sütlü Soğuk Baklava Tarifi İçin Malzemeler

Baklavası için:

1 paket baklavalık yufka

200 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Arası için:

1 su bardağı Antep fıstığı

Şerbet için:

2,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

Üzeri için:

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı pudra şekeri

80 gram çikolata (rendelenmiş)

Sütlü Soğuk Baklava Tarifinin Püf Noktası

Hazırlamış olduğumuz şerbet tamamen çekti. Altı nemli, yumuşak üstü çıtır çıtır bir baklava oldu. Ama siz daha yumuşak ve şerbeti fazla olsun isterseniz sütü bir bardak fazla koyabilirsiniz. Ona göre de şekeri yarın bardak kadar arttırın.

Sütlü Soğuk Baklava Tarifi Nasıl Yapılır?

1- İlk olarak şerbetimizi yapmakla başlayın. Tencereye su, süt ve şekeri koyarak şeker eriyinceye kadar karıştırın. 5 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

2- Tereyağını eritin. Üzerin de oluşan köpüğü almak içinde süzgecin içine havlu kağıt serin ve tereyağını dökün. İyice süzüldükten sonra köpükten arınan tereyağının içerisine sıvı yağ ekleyin.

3- Yufkalarınızı tezgaha serin ve borcam boyutunda kesin. Yufkaları ikiye ayırın. Ben alt tabana 20 yaprak, üst tabana da 22 yaprak kullandım. Üzeri için ayırdığınız yufkaları temiz bir beze sarın ki kurumasın. Çok ince oldukları için çabuk kuruyorlar.

4- Borcamı yağlayın. Bir yaprak yufkanızı borcama yerleştirip üzerini yağlayın.

5- Her yufka arasını yağlayarak üst üste dizin.

6- En üst yufkayı serip üzerini yağlamadan fıstıkları yayın ve biraz yağ gezdirin.

7- Geri kalan yufkaları da aynı şekilde her katı yağlayarak üst üste dizin. İstenilen büyüklükte kare kare keserecek üzerine kalan yağı sürün.

8- 170 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında yaklaşık 45 dakika üzeri güzelce kızarana kadar pişirin. Altının iyice piştiğinden emin olun.

9- Baklavanızı piştikten sonra 10 dakika dinlendirin. İlk sıcağı çıkan baklavanıza soğuk şerbeti kepçe yardımıyla dökün. 2-3 saat dinlenmeye bırakın.

10- Tatlının üzerine kakao ve pudra şekerini karıştırın ve her yerine gelecek şekilde eleyin. Rendelenmiş çikolatayı da üzerine serpin.

11- En son olarak Antep fıstığıyla süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.