KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR? 👈 | Evde Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısı tarifi ve yapılışı...

Ülkemizin çeşit çeşit ve güzel yemekleri arasında özel bir konumda bulunan Kayseri mantısının yapılışı ve tarifi merak ediliyor. Peki, Evde Kayseri mantısı nasıl yapılır? İşte Kayseri mantısı tarifi ve malzemeleri...

EVDE KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 yumurta

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

Tuz

İç malzeme için:

200 gr kıyma

Karabiber

1 küçük boy soğan

Tuz

Kırmızı pul biber

Üzeri için:

Sarımsaklı yoğurt

Nane

80 gr tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Bir kasede yumurta, tuz ve suyu çırpın ve un ekleyin ve yoğurun. Hamurun kıvamı yumuşak olursa azar azar un ekleyin. Üzerini örtün ve 30 dakika bekletin. İç harcı için kullanılacak malzemeleri ayarlamak için iyi bir vakit. Soğanı rendeleyin ve kıyma ilave edin. Kıyma için tuz, pul biber ve karabiber ekleyin. Tezgaha un dökün ve hamuru burada açın. Bu işlemin ardından küçük küçük kareler halinde kesin. İçlerini kıyma harcı ile doldurun, bohça şeklinde kapatın. Bu sırada tencerenin içine su ve tuz ilave ederek kaynatmaya başlayın. Hazırlanan mantıları kaynayan suda pişirin. Üzeri için tereyağını eritin, salçayı kavurun. Mantı tenceresine aktarıp 10 dakika daha pişirin.