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KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR? 👈 | Evde Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısı tarifi ve yapılışı...

KAYSERİ MANTISI - Ülkemizin en meşhur yemekleri arasında yer alan mantı, özellikle Kayseri ilimizde sık sık tüketilmektedir ve kayseri mantısı oldukça popülerdir. Kayseri mantısının özelliği oldukça küçük açılmasıdır. Peki, evde Kayseri mantısı yapmak ister miydiniz? İşte sizler için Kayseri mantısı tarifi ve malzemeleri...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:16
KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR? 👈 | Evde Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısı tarifi ve yapılışı...

Ülkemizin çeşit çeşit ve güzel yemekleri arasında özel bir konumda bulunan Kayseri mantısının yapılışı ve tarifi merak ediliyor. Peki, Evde Kayseri mantısı nasıl yapılır? İşte Kayseri mantısı tarifi ve malzemeleri...

EVDE KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 yumurta
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
Tuz
İç malzeme için:

200 gr kıyma
Karabiber
1 küçük boy soğan
Tuz
Kırmızı pul biber
Üzeri için:

Sarımsaklı yoğurt
Nane
80 gr tereyağı
2 yemek kaşığı domates salçası

KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Bir kasede yumurta, tuz ve suyu çırpın ve un ekleyin ve yoğurun. Hamurun kıvamı yumuşak olursa azar azar un ekleyin. Üzerini örtün ve 30 dakika bekletin. İç harcı için kullanılacak malzemeleri ayarlamak için iyi bir vakit. Soğanı rendeleyin ve kıyma ilave edin. Kıyma için tuz, pul biber ve karabiber ekleyin. Tezgaha un dökün ve hamuru burada açın. Bu işlemin ardından küçük küçük kareler halinde kesin. İçlerini kıyma harcı ile doldurun, bohça şeklinde kapatın. Bu sırada tencerenin içine su ve tuz ilave ederek kaynatmaya başlayın. Hazırlanan mantıları kaynayan suda pişirin. Üzeri için tereyağını eritin, salçayı kavurun. Mantı tenceresine aktarıp 10 dakika daha pişirin.

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