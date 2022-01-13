İZMİR BOMBASI TATLI TARİFİ! 📌 | Evde İzmir bombası tatlısı nasıl yapılır? İzmir bomba tatlısı tarifi ve malzemeleri...

Ülkemizin çeşit çeşit ve güzel tatlıları arasında özel bir konumda bulunan ve özel lezzetlerinden biri olan İzmir bomba tatlısı yapılışı ve tarifi merak ediliyor. Peki, Evde İzmir bomba tatlısı nasıl yapılır? İşte İzmir bomba tatlısı tarifi ve malzemeleri...

EVDE İZMİR BOMBASI TATLISI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

90 gram margarin

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı (tepeleme) pudra şekeri

1 çay kaşığı kabartma tozu

2,5 su bardağı un

450 gram çikolata kreması (buzdolabında bekletilmiş)

İZMİR BOMBASI YAPILIŞI

Margarin, sıvı yağ, yoğurt, pudra şekeri, kabartama tozu ve unu derbin bir karıştırma kabında ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.

Gerekirse az bir miktar daha un ekleyebilirsiniz. Oluşan hamuru 10 dakika buzdolabında bekletin. Hamurdan 15 adet küçük beze oluşturun.

Tüm bezeleri tezgahta incecik açın ve buzdolabında beklettiğiniz sürülebilir çikolatadan dondurma kaşığı ile hamurun üzerine koyun. Hamuru çikolatanın üzerine doğru sarın. (bohça şeklinde) Ardından yaptığınız hamurları pişirme kağıdı ile fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kurabiyeleri 15 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra yenebilir.