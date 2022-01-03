Narlı cevizli roka salatası nasıl yapılır? Narlı cevizli roka salatası kaç kalori? Kolay salata tarifi ve püf noktaları...

Yazlı kışlı sıklıkla tüketilen salatalar, sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlardan... Çeşit çeşit yeşilliklerden, meyvelerden ve besinlerden yapılan salatalar başlı başına tüketildiği gibi doyurucu özelliğiyle de sağlıklı kilo verme ya da formda kalmanın en kolay yolu... Özellikle kış aylarında sağlığımızı korumak için sıkça tüketmemiz gereken salatalardan narlı ve cevizli roka salatası dikkat çekiyor. Pratik tarifi ve lezzetiyle küçük büyük herkesin severek tükettiği bu salatanın yapılışı şöyle...

📋NARLI CEVİZLİ ROKA SALATASI MALZEMELERİ

🔹1 demet roka

🔹Yarım nar

🔹Ceviz

🔹Zeytinyağı

🔹Limon

🔹Tuz

👉NARLI CEVİZLİ ROKA SALATASI NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ👈

Öncelikle iyice yıkadığımız rokaları, orta boyutta doğrayalım. Ardından ayıkladığımız yarım narı üzerine dökelim. Daha sonra parçalara ayırdığımız cevizleri ekleyelim. Damak zevkine göre zeytinyağı, tuz ve limon koyalım. İyice karıştıralım. Afiyet olsun...

NARLI CEVİZLİ ROKA SALATASI KAÇ KALORİ?🤔

Bu salatanın 100 gramında 93 kcal kalori, ayrıca besinin 1 porsiyon (orta) yani 70 gramlık miktarında 66 kalori bulunmaktadır.