Kış tatlıları... Kış tatlıları önerileri ve tarifleri... Kışın en çok hangi tatlı yenir?

Kış aylarında tercih edilen tatlılar arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

Peki kış aylarından hangi tatlılar daha çok tüketilir? Kış aylarında hangi tatlı yenir? Kış tatlıları nelerdir? Kış tatlıları nasıl yapılır? İşte tüm soruların yanıtları...

AYVA TATLISI

Öncelikle meşhur ayva tatlısından başlayalım. Kış mevsiminin en seçkin tatlılarından biri olan ayva tatlısı hem sağlıklı bir tatlı olması ve doğal bir meyvenin lezzetine lezzet katarak ayvanın kendinin bir tatlıya dönüşmesi dolayısı ile bambaşka bir lezzete ve bir o kadar güzel bir sunuma sahiptir. Kış tatlıları arasında ayva tatlısı şık sunumu ve hafif lezzeti ile en güzide tatlılar arasında yer alır. Ayva tatlısı için farklı bir lezzet arayanlara önerimiz, hurma, ceviz, badem, kuş üzümü ve tozşekeri karıştırıp ayvanın üzerinde servis edin.





BALKABAĞI TATLISI

Balkabağı tatlısı, kış gelince akla ilk gelen tatlılardan biridir. Kabak tatlısı da aynı ayva tatlısı kıvamında bir lezzettir. Ayrıca bu tatlıyı yapmak oldukça pratiktir. Balkabağı temizlenip dilimledikten sonra üzerine toz şeker ve su ekleyip, kabak yumuşayınca kadar pişirerek yapılır. Tatlının üzerini iri ceviz parçaları ve hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz.





HAVUÇ TOPLARI

Bir diğer kış tatlısı da herkesin bildiği, en pratik olan havuç tatlısı. Üstelik havuç tatlısı için ihtiyacınız olan malzemeler sadece havuç, şeker ve bisküvi. Havuç tatlısını minik toplar halinde yapıp çay, Mocaco kahve yanına atıştırmalık olarak da servis edebilirsiniz. Kış tatlıları listemizin içinde en pratik, en kolay tatlılardan biri diyebiliriz.





ELMALI TURTA

Elmalı turta kışın misafirlerinize ikram edebileceğiniz en ideal tatlı olabilir. Ne yapmak gerekir diye düşünenler için en iyi fikir. Mevsim meyvelerini kullandığınız için sağlıklı da olacaktır. Dışı çıtır turta hamurundan yapılmış, içini yumuşak elmaların doldurduğu bu lezzete herkesin bayılacağından eminiz. Turtanın iç harcını yaparken, elmaların içine biraz tarçın katarak, elmalı turtanızı tarçınla taçlandırabilirsiniz.





İRMİK TATLISI

Sütlü irmik tatlısı, hem oldukça hafiftir hem de tatlı ihtiyacınızı tam olarak karşılar. Kış akşamlarında çayın yanına güzel kavrulmuş, kıvamında yapılmış bir irmik tatlısından başka ne düşünülebilir ki! İrmik tatlısının lezzetine lezzet katmak isterseniz içine portakal veya limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz. Başka bir alternatif olarak, irmik üzerine istediğiniz bir meyve ile sos yapabilirsiniz. İster havuç veya kabakla yapın, isterseniz yazdan kalan vişnelerinizi kullanın.





PEKMEZLİ MUHALLEBİ

Listeye bir de değişik bir tatlı eklemek istedik. Bunun için kışın çok faydalı olan pekmezli bir tatlı seçtik. Süt, pekmez, nişasta ve biraz şeker bir araya gelince ortaya bu lezzetli muhallebi çıkıyor. Pekmez olduğu için şekeri fazla kullanmanıza gerek kalmıyor ve bu yönü kalori düşünenler için de en iyi tarafı.





BAKLAVA

Yaz aylarında genellikle fazla şerbetli ve ağır olmayan, sütlü tatlılar tercih ettiğimiz için baklayı unuturuz. Fakat kış geldiğinde bütün yaz yiyemediğimiz özlenen baklava geri döner. Baklavanın yapılışını izlemek bile iştahımızı açarken, önümüze gelen çıtır çıtır, taze yapılmış bir baklavaya kim hayır diyebilir?





FIRINDA HELVA

Fırında helva balıktan sonra servis edilmesiyle meşhurdur. Bu yüzden helvayı kış tatlıları arasında sayabiliriz. Tahinli helvanın fırınlanması fikri daha ilk duyuşta akıl çelmeye yetiyor. Yoğun tadıyla önünüze karşı koyması güç bir lezzet çıkıyor. Balık sofralarının mutlu sonuna çok yakıştığından olsa gerek, balık restoranlarının menüsünde rastlanıyor fırında helvaya. Genellikle kiremit güveçte, üzeri fındık, fıstık ve dondurma ile süslenerek hazırlanıyor.





İNCİR TATLISI

Yazın tazesini severek yediğimiz incirin, kışın daha çok kurusunu tercih ederiz. İncir kurusuyla yapılan ve çok kolay bir tarif olan incir tatlısı da kış akşamlarında çayın yanına eşlik eden tatlılardan biridir. Yalnızca incir kurusu, şeker ve cevize ihtiyacınız olan bu kolay tatlıyı yapmak için yumuşattığınız incirlerin içine cevizleri koyup, kaynatmanız yeterli. Üzerini kaymak ve fıstıkla süsleyerek sunum yapabilirsiniz. Hem tatlı ihtiyacınızı giderecek, hem de çok hızlı yapabileceğiniz incir tatlısını kışın yapmanızı öneriyoruz.



