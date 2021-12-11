Portakallı kek, özellikle kış aylarında sık tüketilen yemekler arasında yer alıyor. Portakallı kek çayla birlikte tükedildiği zaman tadına doyum olmaz. Tabi bu keki yapmanın da bazı önemli püf noktaları var. Bunlara dikkat edilmediği durumlarda kekin kıvamı tam istenilen gibi olmaz. Peki portakallı kek nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? En pratik kek tarifleri…

PORTAKALLI KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet yumurta (oda ısısında)

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı portakal suyu (taze sıkılmış, oda ısısında)

1/2 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

2 paket vanilya

Kek kalıbını yağlamak için: 1 yemek kaşığı tereyağı

PORTAKALLI KEK TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Tüm malzemeleri ve özellikle yumurtaları oda sıcaklığında kullanmaya özen gösterin. Tarifteki sıvı miktarını bire bir uygulayın, dışına çıkmayın. Fırınınızı önceden ısıtın. İçerisine dilerseniz kuru yemiş, çikolata gibi malzemeler de ilave edebilirsiniz.

PORTAKALLI KEK TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Pişirme süresi fırınınızın performansına göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle fırınınızda 170 derecede 40 dakika pişirme ya da 180 derecede 35 dakikada pişirebilirsiniz. Arzuya göre kek harcına tarçın ve unlanmış kuru üzüm ilave edebilirsiniz.

PORTAKALLI KEK NASIL YAPILIR? PORTAKALLI KEK TARİFİ...

Oda sıcaklığındaki yumurtaları şekerle birlikte bir kaba alıp güzelce çırpın.

Ardından üzerine sıvı yağ ve portakal suyunu da ekleyerek çırpmaya devam edin.

Un hariç diğer malzemeleri de ekleyerek çırpın. Unu eleyerek harca ekleyin.

Kıvam alana kadar çırpın. Yağlanmış kek kalıbına harcı aktarın.

170 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü olarak 35-40 dakika pişirin.

Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra kalıptan çıkarıp dilimleyerek servis edin.