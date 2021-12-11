Evde pratik börek yapımı! Böreğe en çok hangi iç harç kullanılıyor? Ev yapımı börek tarifleri…

El Açması Tepsi Böreği Tarifi İçin Malzemeler
Hamuru için;
1 adet yumurta
1 su bardağı süt
1/2 (yarım) su bardağı su
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kabartma tozu
Aldığı kadar un
Araya sürmek için;
1 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağı
Açmak için;
Nişasta ve un karışımı (yarı yarıya)
İç harç için;
Kıyma, peynir, patates, ıspanaklı harç hazırlayabilirsiniz. Ben kıyma, soğan ve domatesten iç hazırladım.
El Açması Tepsi Böreği Tarifi Nasıl Yapılır?
Hamurumuzu yukarıda yazılı malzemeleri karıştırarak açabileceğimiz kıvamda yoğuruyoruz.
Tereyağı ve sıvı yağı karıştırıp tereyağı eriyecek kadar kısık ateşli ocakta tutuyoruz.
Ceviz büyüklüğünde bezeler yapıyoruz.
4 adet bezeyi çay tabağı büyüklüğünde açıp, aralarına 1 yemek kaşığı kadar yağ sürerek üst üste koyuyoruz.
4 bezeyi birlikte açabildiğimiz kadar açıyoruz.
Açtığımız yufkanın üstüne de fırçayla yağ sürüp ortadan ikiye bölüyoruz.
Geniş kısımlarına harç koyup rulo olacak şekilde sarıyoruz.
Tepsinin ortasından başlayarak uç uca ekleyerek sarıyoruz.
Tepsimizi kalan bezelere de aynı işlemi yaparak dolduruyoruz.
Yağlı karışımdan 3-4 kaşık ayırıp üstüne sürüyoruz.
180 derece ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Afiyet olsun.
EL AÇMASI TEPSİ BÖREĞİ NASIL YAPILIR? PÜF NOKTALARI
- Börek hamuru mayasız kabartma tozu ile yoğrulan bir hamur olduğu için açmadan önce 10 dakika dinlendirmeniz yeterli olacaktır.
- Kullanılan unun cinsine göre un miktarı değişebilir. Ele yapışmayan, sert olmayan kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurabilirsiniz.
- Bezeleri açarken nişasta kullanmak böreğin çıtır çıtır olmasını sağladığından tarifte nişasta kullanmayı ihmal etmeyin.