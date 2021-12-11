Cevizle yapılan yiyecekler hangileri? Cevizi nerelerde nasıl kullanabilirim? Cevizin faydaları ve daha fazlası...

Ceviz, tadı ile de en çok tercih edilen yağlı tohumlar grubuna giriyor. Kuruyemiş sınıfında değerlendirilen cevizin vücut üzerinde çok sayıda olumlu etkisi bulunuyor. Düzenli tüketildiğinde bağışlık sistemini güçlendiriyor, cilde parlaklık veriyor ve kırışıklık oluşumunu engelliyor. Kandaki melatonin seviyesini yükselterek uyku düzenine katkı sağlıyor. İçeriğindeki melatonin ve polifenol bileşikleri sayesinde yüksek oranda antioksidan etkisi bulunuyor.

📉KOLESTORELÜ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI

Ceviz yüksek oranda alfa-linolenik asit (omega-3 yağ asitleri) ve alfa-linoleik asit (omega-6 yağ asitleri) içerir. Yağların birbirine oranı, sağlıklı kolesterol bilincine sahip bir diyeti desteklemek için önemlidir. Cevizin, LDL kolesterolünü yağlı deniz balıklarından daha fazla düşürdüğü belirlenmiştir.

🥥CEVİZLE HANGİ YEMEKLER YAPILABİLİR❓

🔸Ceviz Soslu Makarna

🔸Sebzeli Cevizli Fava

🔸Cevizli Ay Çöreği

🔸Cevizli Erişte

🔸Cevizli Somon

🔸Cevizli Tarator

🥥CEVİZLE HANGİ TATLILAR YAPILABİLİR❓

🔹Cevizli Baklava

🔹Cevizli Brownie

🔹Cevizli Kek

🔹Cevizli Kadayıf

🔹Cevizli Elmalı Tart

🔹Cevizli Kurabiye