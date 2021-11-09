Köz Biberli Hingel tarifi | 9 Kasım MasterChef Hingel malzemeleri ve yapılışı

MasterChef Türkiye'nin 9 Kasım Salı akşamı ekranlara gelen 109. bölümünde şeflerin yapılmasını istedikleri yemeklerden biri köz biberli hingel oldu. Peki, evde köz biberli hingel nasıl yapılır? İşte hingel tarifi, hingel malzemeleri ve püf noktaları...

Hingel Malzemeleri

Hamur için

- 2 bardak un

- 1 bardaktan biraz az ılık su

- tuz

İç malzemesi

- 200gr kıyma

- 2 orta boy patates

- 2 orta boy soğan

- 1 çay kaşığı tuz

- İsteğe göre Pulbiber, karabiber, kuru nane

Üzeri için

- 1 kase sarımsaklı yoğurt

- 2 çorba kaşığı tereyağ

- 1 tatlı kaşığı biber ya da domates salçası

Hingel Nasıl Yapılır?

Una su ve tuzu ekleyip elinize yapışmayacak hale gelene kadar yoğurun. Ardından 20 dakika bekletin. Haşlanmış patatesleri ezin, baharat, tuz ekleyin. Dinlenmiş hamuru oklavayla açın, küçük bir bardakla yuvarlaklar yapın, üzerine patatesleri küçük küçük koyun, sonra da bohça gibi ya da poğaça gibi kapatın.

10 bardak suyu tencerede kaynatın, içine çok az yağ ve tuz koyun. Kaynayınca içine mantıları atın 6-7 dakika kaynasın. Bir tavaya zeytinyağı, baharat koyun mantıları atın içine döndürün.

Hingel Püf Noktaları

- Elde ettiğiniz hamurun sert olması gerekmektedir.

- Bezelerin üzerinin kurmaması için üzerine nemli bez örtmelisiniz.

- Patatesler hamurlar pişerken tekrar pişeceği için haşladığınız zaman biraz diri bırakabilirsiniz.

- Hamurunuzu çay bardağı ile kesmelisiniz.