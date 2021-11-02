Barbunya Laksa nasıl yapılır? MasterChef Somer Şef'in imza tabağı "barbunya laksa tarifi"

MasterChef Türkiye'de 2 Kasım akşamı bireysel dokunulmazlık oyunu yemeği Barbunya Laksa oldu. Bu özel tarif, Somer şefin imza tabağı olarak yarışmacıların karşısına çıktı.

Somer Sivrioğlu, dokunulmazlık oyunu öncesinde imza tabağı Barbunya Laksa tarifi ile püf noktaları, yapılışını anlattı. Şefin imza tabağını evinde denemek isteyenler için Somer şefin anlatımıyla Barbunya Laksa tarifi, gerekli malzemeler ve püf noktası haberimizde.



BARBUNYA LAKSA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Balık İçin Malzemeler

1. Barbun

2. Toz Zerdeçal

3. Yıldız Anason

4. Kırmızı Soğan

5. Zeytinyağı

Noodle İçin Malzemeler

1. Pirinç Unu

2. Su

3. Tuz

4. Patates Nişastası

5. Zeytinyağı

Tofu İçin Malzemeler

1. Tofu

2. Un

Shrimp Paste İçin

1. Jumbo Karides

2. Oyster Sos

3. Kırmızı Köri Ezmesi

4. Barbunun Kafası Ve İskeleti

Demirhindi Ezmesi İçin

1. Demirhindi

2. Su

Laksa İçin

1. Tavuk Suyu

2. Yıldız Anason

3. Taze Zencefil

4. Taze Soğan

5. Kuru Soğan

6. Sarımsak

7. Hindistan Cevizi Sütü

8. Esmer Toz Seker

9. Demirhindi Ezmesi

10. Kendi yapacağınız Demir hindi Ezmesi

11. Toz Zerdeçal

12. Toz Kişniş

13. Çalı Fasulyesi

14. Kimyon

15. Shrimp Paste

16. Tatlı Toz Paprıka

17. Chili Biberi

Noddle Servisi İçin Malzemeler

1. Susam Yağı

2. Chili Biberi

3. Soya Filizi

4. Noodle

5. Taze Soğan

6. Taze Kişniş

7. Soya Filizi

8. Lemongrass

BARBUNYA LAKSA NASIL YAPILIR?

Barbunların filetosunu çıkartıp tüm kılçıklarını ayıklanıyor. Zerdeçal Ve yıldız anason ile marine edilip 70 derecelik zeytinyağında poşe ediliyor.

Noodle için malzemeleri birleştirip karıştırıp yassı noodle şeklini veriliyor

Karides paste için;

Jumbo karidesler ayıklanıyor barbunun ayıkladığımız kısımları ile fırına veriliyor. İyice kurudukdan sonra mutfak robotunda biraz zeytinyağı ile çekiliyor. Sonrasında oyster sos ve kırmızı köri paste ekleniyor.

Demirhindileri sıcak suda bekletip çekirdeklerini püre haline getiriliyor

Laksa için tavuk suyu ve Hindistan cevizi suyu bir tencereye koyulur. Geri kalan malzemeler suyun içine katılır ve kıvam alana kadar kaynatılır

Hazırlanan noodler haşlandıktan sonra bir vok tava içerisine susam yağı eklenir ardından noodle, chili biberi taze soğan ve çalı fasulyesi eklenir sote edilir

Tofular, küp küp kesilip kızgın yağda una bulanarak kızartılır

Vok tavadan çıkanlara lemon grass soya filizi taze kişniş eklenir

Derin bir tabağa önce noodle karışımı, etrafına laksa dökülür. Laksanın üzerine kızarmış tofu koyulur, en üzerine barbun balıkları koyularak servis edilir