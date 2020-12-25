Masterchef Türkiye'nin son bölümünde ana kadro yarışmacılarından Pekin ördeği yemeği yapmaları istendi. Herkesin severek tükettiği, yanında pirinç pilavı ya da patates kızartması ile servis edebileceğiniz Pekin ördeğini evde kolayca yapabilirsiniz. Peki, portakallı Pekin ördeği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte lezzetli ve pratik portakallı Pekin ördeği tarifi...

PORTAKALLI PEKİN ÖRDEĞİ MALZEMELERİ

-1 bütün ördek

-3 adet portakal

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-1 çay bardağı sıvı yağ

-1 yemek kaşığı bal

-1 adet defne yaprağı

-1 tatlı kaşığı tane karabiber

-1 tatlı kaşığı kişniş tohumu

-1 tatlı kaşığı himalaya tuzu

PORTAKALLI PEKİN ÖRDEĞİ NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

Öncelikle, ördekleri iyice temizleyip yıkayıp ardından kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Daha sonra derin bir tavada biraz sıvı yağ ısıtın. 1 tatlı kaşığı salça ve biraz tuzu, ördeğin üzerine sürün. Ardından ördeği arkalı önlü 4'er dakika tavada hafif kızartın. Daha sonra bıçakla, ördeğin üstüne birkaç çizik atın. Bir tencerede ördeğin üzerini biraz geçecek soğuk su ekleyin. Bu suya defne yaprağı, himalaya tuzu, kişniş ve 1 portakalın suyunu eklenip orta ateşte 1 saat kadar pişmeye bırakın. Ördeğin pişip pişmediğini iyice kontrol edin. Pişmemişse, biraz daha ocakta bırakın. Pişmiş ördeği fırın tepsisine koyun. Sos yapmak için 2 portakalın suyunu sıkın. İçine 1 yemek kaşığı bal ve ördeğin haşlama suyundan bir kepçe koyun. Bu karışımı ördeğin üzerine sürüp kalanları da fırın tepsisinin içine dökün. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

