Sarımsaklı pilav nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte lezzetli ve pratik sarımsaklı pilav tarifi...

Masterchef Türkiye'nin son bölümüne damga vuran yemek sarımsaklı pilav oldu. Adıyaman'ın meşhur yemeklerinden olan sarımsaklı pilav, içeriğindeki sarımsak nedeniyle doğal antibiyotik özelliği taşıyor. Peki, sarımsaklı pilav nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? İşte yanıtları...

SARIMSAKLI PİLAV MALZEMELERİ

-1 su bardağı baldo pirinç

-2 su bardağı sıcak su

-30 gr tereyağı

-8 diş sarımsak

-1 tatlı kaşığı toz şeker

-Tuz

Üzeri için:

-Frenk soğanı

SARIMSAKLI PİLAV NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

Öncelikle pirinci suyla yıkayın. Ardından ılık ve tuzlu suda yaklaşık 20 dakika bekletip süzün. Sarımsakların kabuklarını soyup, ikiye bölün. Bir tavada tereyağını eritip pirinçleri kavurun. Üzerine karabiber, şeker ve tuzu da ekleyip biraz karıştırın. Ardından, suyu ilave edip, sarımsakları da ekleyin. Tavanın kapağını kapatarak 20 dakika kısık ateşte pişirin. Suyunu çekip piştikten sonra bir 15 dakika daha ocaktan alıp dinlendirin. Afiyet olsun.