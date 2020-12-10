Ayva tatlısı nasıl yapılır? Ayva tatlısı için malzemeler nelerdir? İşte lezzetli ve pratik ayva tatlısı tarifi

Türk mutfağının sevilen tatlılarından olan ayva tatlısı, üzerine tahin ya da kaymak eklendiği takdirde dünyanın en güzel lezzetlerinden birine dönüşüyor. Büyük küçük herkesin beğenerek tükettiği ayva tatlısının yapımı da oldukça kolay. Peki, ayva tatlısı nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? İşte yanıtı...

AYVA TATLISI MALZEMELERİ

3 adet ayva

3 yemek kaşığı toz şeker

1 adet çubuk tarçın

10-12 adet karanfil

Yarım su bardağı su

Ayvaların kararmaması için:

1 adet limon

1 litre su

Üzeri için:

Kaymak

Tercihe göre Antep fıstığı

AYVA TATLISI NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

Öncelikle derin bir kaba su doldurup içine limon sıkın. Ardından kabuklarını soyduğunuz ayvaları, ikiye bölerek çekirdeklerini çıkartın. Çıkardığınız çekirdekleri bir yere koyun. İkiye böldüğünüz ayvaları, kararmamaları için limonlu suya koyun. Daha sonra ayvaları alıp pişireceğiniz kaba, orta kısımlar üstte kalacak şekilde yerleştirin. Bu kaba tarçın çubuğu, karanfil ve ayva çekirdeklerini de koyun. Ayvaların üzerine bir fincan toz şeker dökün. Suyunuzu da ekledikten sonra kapağını kapatarak kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra ise en küçük ocakta kısık ateşte 1-1.5 saat arası pişirin. Ayvalar rengini alınca ocaktan alabilirsiniz. Ayvaların soğuması için birkaç saat bekletin. Tencerede kalan şerbetinizden az miktar ayvaların üstünde gezdirebilirsiniz. Ardından kaymak ve Antep fıstığı (ceviz) ile süsleyip servis edin. Afiyet olsun.